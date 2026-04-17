ഉയര്ന്ന ചൂട്: ആശുപത്രികളില് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്കുകള് തുറന്നുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടാൻ എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും പ്രത്യേക ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ക്ലിനിക്കുകള് ആരംഭിച്ചു.
ഇതിനായി ഹീറ്റ് ഹെല്ത്ത് ആക്ഷന് പ്ലാന് ആവിഷ്കരിച്ചതായി മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഈ ക്ലിനിക്കുകളിൽ കൂളിങ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. രാവിലെ 11 മുതല് വൈകീട്ട് മൂന്നുവരെ ഉയര്ന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാല് ശരീരത്തില് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. തുടര്ച്ചയായി വെയിലേറ്റാല് സൂര്യാഘാതമോ സൂര്യാതപമോ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങള്, പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവര് എന്നിവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരിട്ട് വെയിലേല്ക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ജോലിസമയം പ്രഭാതങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമായി ക്രമീകരിക്കണം. ശരീരത്തില്നിന്ന് അമിതമായ ജലനഷ്ടത്തിലൂടെ നിര്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം.
വീട്ടിലാണെങ്കിലും നിര്ജലീകരണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജലാംശം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, മോര്, നാരങ്ങാവെള്ളം തുടങ്ങിയവ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
