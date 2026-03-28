ചൂട്: നിർദേശങ്ങളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂട് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഒഴിവാക്കാന് സ്വയം പ്രതിരോധം പ്രധാനമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. രാവിലെ 11 മുതല് വൈകീട്ട് മൂന്നുവരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങള്, പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, ഗുരുതര രോഗമുള്ളവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരിട്ട് വെയിലേല്ക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ജോലി സമയം പ്രഭാതങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമായി ക്രമീകരിക്കണം. നിര്ജലീകരണം സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം.
ജലാംശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം, മോര്, നാരങ്ങാവെള്ളം തുടങ്ങിയവ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വീടിനുള്ളില് വായൂസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം. വളർത്തുമൃഗങ്ങള്ക്കും പക്ഷികള്ക്കും വെള്ളം ഉറപ്പാക്കണം. അമിതമായി മധുരം ചേര്ത്തതും കാര്ബണേറ്റഡുമായ പാനീയങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
ഇവ നിര്ജലീകരണത്തിന് കാരണമാകാം. പൊള്ളല്, ക്ഷീണം, തലകറക്കം, തലവേദന, ഓക്കാനവും ഛര്ദിയും, അസാധരണ വിയര്പ്പ്, കഠിന ദാഹം, മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയൽ, മൂത്രം കടും നിറത്തിലാവൽ, വേഗത്തിലുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പ്, ബോധക്ഷയം എന്നിവയുണ്ടായാല് ശ്രദ്ധിക്കണം.
