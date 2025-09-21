Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 21 Sept 2025 7:16 AM IST
    date_range 21 Sept 2025 7:16 AM IST

    ഹൃദയാഘാതം; ആംബുലൻസുകളിൽ എ.ഇ.ഡി നിർബന്ധമാക്കാൻ ശിപാർശ

    ഹൃദയാഘാതം; ആംബുലൻസുകളിൽ എ.ഇ.ഡി നിർബന്ധമാക്കാൻ ശിപാർശ
    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ല്ലാ ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യ എ.​ഇ.​ഡി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്ന് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് ശി​പാ​ർ​​ശ ചെ​യ്തു. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് എ.​ഇ.​ഡി എ​ന്ന ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ എ​ക്സ്റ്റേ​ണ​ൽ ഡെ​ഫി​ബ്രി​ല്ലേ​റ്റ​ർ. ആ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ന്റെ മു​ക​ൾ ഭാ​ഗ​ത്തും ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്തും വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ഷോ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സി.​പി.​ആ​ർ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ.​ഇ.​ഡി വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും.

    കി​റ്റ് രൂ​പ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ.​ഇ.​ഡി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. 2022 ൽ ​ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ എ.​ഇ.​ഡി സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ 70 ശ​ത​മാ​നം സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട് എ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 63,000 പേ​ർ ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​നം കാ​ര​ണം അ​ത്യാ​സ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഇ​തേ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ച് ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ശി​ൽ​പ​രാ​ജ് 2023ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. ഈ ​നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി. പ​ഠ​ന​പ്ര​കാ​രം ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളി​ൽ എ.​ഇ.​ഡി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 1.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് എ.​ഇ.​ഡി​യു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി വി​ല. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ പാ​ഡി​ന് എ​ക​ദേ​ശം 3000 രൂ​പ. ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ബാ​റ്റ​റി​ക്ക് 2000 രൂ​പ​യും ചെ​ല​വു​ണ്ട്.

