    Kerala
    date_range 12 April 2026 10:45 PM IST
    date_range 12 April 2026 10:45 PM IST

    ആരോഗ്യ സർവകലാശാല അന്വേഷണ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു

    മു​ള​ങ്കു​ന്ന​ത്തു​കാ​വ് (തൃ​ശൂ​ർ): ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ബി.​ഡി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ ആ​ർ.​എ​ൽ. നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ (23) മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ള​ജ് ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്/​ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് സ​മി​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഗ​വേ​ണി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഡോ. ​അ​ജി​ത് നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ സ​മി​തി​യു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഡീ​ൻ ഡോ. ​ആ​ശി​ഷ് ആ​ണ്. ഡോ. ​ഹ​രി​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ-​ഡീ​ൻ (മെ​ഡി​സി​ൻ), ഡോ. ​എ​ൽ​ബി പീ​റ്റ​ർ-​ഡീ​ൻ (ഡെ​ന്റ​ൽ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സ​മി​തി​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും

    ക​ണ്ണൂ​ർ: നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ള​ജ് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക്കെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ക്ലാ​സി​ൽ​വെ​ച്ച് നി​തി​നെ​തി​രെ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി നി​ര​ന്ത​രം അ​ധി​ക്ഷേ​പ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചും ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മാ​ർ​ക്ക്‌ കു​റ​ച്ചും പ്ര​തി​കാ​രം തീ​ര്‍ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഡോ​ക്ട​റാ​കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു നി​തി​ന്റെ സ്വ​പ്നം. അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ക​ഠി​ന​മാ​യി പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും നി​തി​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ അന്വേഷിക്കണം -മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അം​ഗം കെ. ​ബൈ​ജു​നാ​ഥ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. നി​തി​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ൽ ത​ല​കു​നി​ക്കു​ന്നു -വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി ദ​ന്ത​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ മ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ എ​ത്തി. ‘‘കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മു​ഖം നോ​ക്കാ​തെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണം. ഇ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വ​ലി​യ നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ണ്. നാ​ണ​ക്കേ​ട് കാ​ര​ണം ത​ല​കു​നി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​ണോ’’- സ​തീ​ശ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. പൂ​ക്കോ​ട് കോ​ള​ജി​ൽ റാ​ഗി​ങ്ങി​ന് ഇ​ര​യാ​യി മ​രി​ച്ച സി​ദ്ധാ​ർ​ഥി​ന്‍റെ വി​ഷ​യം ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു- പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണം -കെ.സി വേണുഗോപാല്‍

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഡെ​ന്‍റ​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ ഒ​ന്നാം വ​ര്‍ഷ ബി.​ഡി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ര്‍.​എ​ല്‍ നി​തി​ന്‍ രാ​ജി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് രൂ​പം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ എം.​പി പറഞ്ഞു.

