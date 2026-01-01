Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 10:28 PM IST

    സൂംബ ടീമിനോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്

    സൂംബ ടീമിനോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ആ​രോ​ഗ്യം ആ​ന​ന്ദം-​വൈ​ബ് 4 വെ​ല്‍ന​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ല്‍ സൂം​ബ ടീ​മി​നൊ​പ്പം നൃ​ത്തം ചെ​യ്‌​ത്‌ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ്‌. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്‌ മ​ന്ത്രി​യും സൂം​ബ ചു​വ​ടു​ക​ൾ വ​ച്ച​ത്‌.

    വൈ​ബ്‌ 4 വെ​ൽ​ന​സി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സാ​ധി​ച്ച​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​ബ് 4 വെ​ൽ​ന​സ്‌ കാ​മ്പ​യി​ൻ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റും കാ​യി​ക വ​കു​പ്പ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഓ​പ്പ​ൺ ജി​മ്മും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വീ​ണ ജോ​ർ​ജ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ്‌ ആ​രോ​ഗ്യം ആ​ന​ന്ദം-​വൈ​ബ് 4 വെ​ല്‍ന​സ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്‌.

    ഡയാലിസിസിനിടെ​ രോഗികളുടെ മരണം: വിദഗ്​ധസംഘ​മെത്തി

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ ഗ​വ. താ​ലൂ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നി​ടെ ര​ണ്ട്​ രോ​ഗി​ക​ൾ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്​​ധ​സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ അ​പാ​ക​ത​ക​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ളം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടും.

    മു​ഴു​വ​ൻ യ​ന്ത്ര​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വി​സ് ചെ​യ്യാ​നും അ​ണു​വി​മു​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ജ​ലം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ണു​വി​മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന എ​ൻ​ഡോ ടോ​ക്‌​സി​ൻ എ​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഹ​രി​പ്പാ​ട്ടെ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സൗ​ക​ര്യം 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു.

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ താ​ലൂ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന്​ വി​ധേ​യ​രാ​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി വ്യാ​പാ​രി ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ വെ​ട്ടു​വേ​നി ച​ക്ക​നാ​ട്ട്​ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (60), ഓ​ട്ടോ​​ഡ്രൈ​വ​ർ കാ​യം​കു​ളം പു​ളി​മു​ക്ക്​ പു​തു​ക്കാ​ട്​ വ​ട​ക്ക​തി​ൽ മ​ജീ​ദ്​ (53) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ഏ​ഴ്​ രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ്​ ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഒ​ഴി​കെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​​ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. വി​റ​യ​ലും ഛർ​ദി​യു​മു​ണ്ടാ​യ മൂ​ന്നു​​പേ​രെ വ​ണ്ടാ​നം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കും ഒ​രാ​ളെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

