Madhyamam
    Kerala
    14 Aug 2025 11:28 PM IST
    14 Aug 2025 11:28 PM IST

    മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഫേ​സ്ബു​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റി​ട്ട സി.പി.എം ​ഏരി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗത്തെ ത​രം​താ​ഴ്ത്തി

    മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഫേ​സ്ബു​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റി​ട്ട സി.പി.എം ​ഏരി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗത്തെ ത​രം​താ​ഴ്ത്തി
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് ഫേ​സ്ബു​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റി​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ ന​ട​പ​ടി. ഇ​ര​വി​പേ​രൂ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ. രാ​ജീ​വി​നെ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് ത​രം​താ​ഴ്ത്തി. ഇ​ല​ന്തൂ​ർ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം പി.​ജെ.​ജോ​ൺ​സ​നെ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്നു​ വീ​ണ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും വി​മ​ർ​ശ​നം. ‘വീ​ണ ജോ​ർ​ജി​ന് മ​ന്ത്രി പോ​യി​ട്ട് എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യി ഇ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല... പ​റ​യി​പ്പി​ക്ക​രു​ത്...’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ​സ്.​എ​ഫ്. ഐ ​പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മു​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കൂ​ടി​യാ​യ ജോ​ണ്‍സ​ന്‍റെ എ​ഫ്.​ബി കു​റി​പ്പ്.

    മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പേ​ര്​ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജീ​വി​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റ്. ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​തി​നെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കു​റി​പ്പ്. ‘പ​ണ്ട് സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക്ലാ​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ള്ള ദി​വ​സം വ​യ​റു​വേ​ദ​ന​യെ​ന്ന്​ ക​ള​വു​പ​റ​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ത്താ​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വി​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സം മാ​ത്രം’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​മ​ർ​ശ​നം.


