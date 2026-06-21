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    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 11:31 PM IST

    നിപ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്; ക്വാ​റ​ന്‍റീ​നി​ലു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ല

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    നിപ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ്; ക്വാ​റ​ന്‍റീ​നി​ലു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ല
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​ന്റെ സ​മ്പ​ർ​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട്​ ക്വാ​റ​ന്‍റീ​നി​ലു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്നും നി​പ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്. പു​തു​താ​യി ആ​രെ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സാ​മ്പി​ൾ ഫ​ലം നെ​ഗ​റ്റീ​വാ​ണ്. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​ന്റെ സ​മ്പ​ർ​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ആ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ 104 പേ​രാ​ണ് സ​മ്പ​ർ​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ വ​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന റി​സ്ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും 14 പേ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന റി​സ്​​ക്ക്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രും 86 പേ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ റി​സ്ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​ണ്. നി​പ ബാ​ധി​ച്ച രോ​ഗി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ വെൻറി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ ചി​കി​ത്സ തു​ട​രു​ന്നു.

    രോ​ഗ​ബാ​ധ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​ഞ്ചി​ലെ 49 വീ​ടു​ക​ൾ​കൂ​ടി ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ജി​ല്ല ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 91 ഫോ​ൺ​വി​ളി​ക​ളെ​ത്തി. സ​മ്പ​ർ​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ജി​ല്ല ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് ഷി​ഗ​ല്ലെ; ഒ​രു മ​ര​ണം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഷി​ഗ​ല്ലെ ബാ​ധി​ച്ച്​ ഒ​രു മ​ര​ണം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഏ​ഴ്​ ഷി​ഗ​ല്ലെ​ബാ​ധ​കൂ​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -ര​ണ്ടു​വീ​തം, തൃ​ശൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട് -ഒ​ന്നു​വീ​തം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് രോ​ഗ​ബാ​ധ. ജൂ​ണി​ൽ 140 രോ​ഗ​ബാ​ധ​യും ആ​റു മ​ര​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 216 പേ​ർ​ക്ക് ഷി​ഗ​ല്ലെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

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    TAGS:health updateNipahKerala NewsHealth department kerala
    News Summary - Health Department says Nipah is under control
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