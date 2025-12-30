Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    30 Dec 2025 6:31 AM IST
    Updated On
    30 Dec 2025 6:31 AM IST

    ഞെരുക്കം കടുക്കും; ജി.എസ്.ടി പ്രഹരത്തിന് പിന്നാലെ ക്ഷേമബാധ്യതയും

    10,000 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത വരുന്ന ക്ഷേമപ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ക്ഷേ​മാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഞെ​രു​ങ്ങു​ന്ന ധ​ന​സ്ഥി​തി​ക്ക്​ അ​ധി​ക​ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കു​ന്നു. 10,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ന്ന ക്ഷേ​മ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തോ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10,000 കോ​ടി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ന്​ പു​റ​മേ​യാ​ണി​ത്.

    വ​ര​വും ചെ​ല​വും ത​മ്മി​ലെ അ​ന്ത​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ധ​ന​സ്ഥി​തി​ക്ക്​ മേ​ലു​ള​ള അ​ധി​ക​ബാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ പ്ര​ഹ​രം വ്യ​ക്​​ത​മാ​വു​ക. സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​​ന്‍റെ വ​ര​വും ചെ​ല​വും ത​മ്മി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കി​ടെ 28,976 കോ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ 39,023 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ എ.​ജി​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക്.

    ത​ന​ത് വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് അ​ധി​ക ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി ക​ണ്ടെ​ത്താം എ​ന്നാ​ണ് ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം, ക​ട​മെ​ടു​പ്പി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​രം വ​ഴി​യു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ഷ്ടം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​രു​ണ്യ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ക്ഷേ​മാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​ക​ഭാ​ര​വും.

    ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് പു​റ​മേ മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ അ​ധി​ക ചെ​ല​വ് 700 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​കും. സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പു​തു​താ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ മാ​സം അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത 317 കോ​ടി​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​​ ശേ​ഷം ഇ​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ഫോം ​സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘ക​ണ​ക്ട് ടു ​വ​ർ​ക്ക്’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ മാ​സം 50 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​കാ​രം ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ശ​രാ​ശ​രി ചെ​ല​വ് 21,500 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ശ​രാ​ശ​രി മാ​സ ചെ​ല​വ് 22,200 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കും. ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ 400 രൂ​പ കൂ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം അ​ധി​ക​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​ത് 3000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ മാ​ത്രം ആ​കെ 13000 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് വ​രും.

    പു​തി​യ ക്ഷേ​മ​പാ​ക്കേ​ജി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ധി​ക ചെ​ല​വാ​യി വ​രു​ന്ന 10,000 കോ​ടി രൂ​പ എ​ന്ന​ത് 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മൊ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശം 0.7 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്. 2025-26ൽ ​ധ​ന​ക്ക​മ്മി കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ക്ഷേ​മാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​യ്പ​യി​ലൂ​ടെ പ​ണം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ടം-​ജി.​എ​സ്.​ഡി.​പി അ​നു​പാ​ത​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കാം. സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ത്ത​രം ക്ഷേ​മ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ജ​റ്റി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി എ​ന്ന​താ​ണ് ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ധ്യ​മാ​കും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടും എ​ന്ന​താ​ണ് തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഇ​തി​നാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ട പ​ണ​വും അ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ടി​യും വ​രും.

    News Summary - Health benefits announced ahead of local elections are becoming an additional burden on the state's struggling finances
