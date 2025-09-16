Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    16 Sept 2025 7:01 AM IST
    date_range 16 Sept 2025 7:01 AM IST

    നോർക്ക കെയർ; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കുള്ള ആ​രോ​ഗ്യ, അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തിക്ക് 22ന്​ ​തു​ട​ക്കം

    നോർക്ക കെയർ; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കുള്ള ആ​രോ​ഗ്യ, അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തിക്ക് 22ന്​ ​തു​ട​ക്കം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്യ​ത്താ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും പ​ത്ത്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന, ‘നോ​ർ​ക്ക’​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി’​ന് ഈ ​മാ​സം 22ന്​ ​തു​ട​ക്ക​മാ​കും.​

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളാ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ നോ​ർ​ക്ക എ​ക്സി. വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    ● 2026 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി കാ​ല​യ​ള​വ്. വീ​ണ്ടും ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി പു​തു​ക്കും.

    ● 18 മു​ത​ൽ 70 വ​യ​സ്സ്​ വ​രെ​യാ​ണ്​ പ്രാ​യ​പ​രി​ധി. പ്രാ​യം കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ പ്രീ​മി​യം കൂ​ടു​ന്ന രീ​തി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ആ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും. * കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500ഓ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തെ 17,000ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ● പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 22 വ​രെ ചേ​രാം. ‘NORKA CARE’ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്/ norkaroots.kerala.gov.in)​ വ​ഴി ചേ​രാം.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷ പ്രീ​മി​യം 13,411 രൂ​പ

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 13,411 രൂ​പ​യാ​ണ്​ (ഭ​ർ​ത്താ​വ്, ഭാ​ര്യ, 25 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ൾ) പ്ര​തി​വ​ർ​ഷ പ്രീ​മി​യം തു​ക. വ്യ​ക്​​തി​ക്ക്​ 8,101 (പ്രാ​യ പ​രി​ധി 18-70) രൂ​പ​യാ​ണ്​ പ്രീ​മി​യം. അ​ധി​ക​മാ​യി വ​രു​ന്ന 25 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് 4,130 രൂ​പ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ട​ക്ക​ണം.

