നോർക്ക കെയർ; പ്രവാസികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ, അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് 22ന് തുടക്കംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്താദ്യമായി പ്രവാസികൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസും അടങ്ങുന്ന, ‘നോർക്ക’യുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ‘നോർക്ക കെയറി’ന് ഈ മാസം 22ന് തുടക്കമാകും.
പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതി ലോക കേരളസഭയിൽ ഉയർന്നുവന്ന നിർദേശം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് നോർക്ക എക്സി. വൈസ് ചെയർമാൻ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
● 2026 ഒക്ടോബർ 31 വരെ ഒരു വർഷമാണ് പദ്ധതി കാലയളവ്. വീണ്ടും നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പദ്ധതി പുതുക്കും.
● 18 മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രീമിയം കൂടുന്ന രീതി ഉണ്ടാകില്ല. ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിരിക്കും. * കാഷ്ലെസ് ചികിത്സയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 500ഓളം ആശുപത്രികളും രാജ്യത്തെ 17,000ത്തോളം ആശുപത്രികളെയും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
● പദ്ധതിയിൽ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ ഒക്ടോബർ 22 വരെ ചേരാം. ‘NORKA CARE’ മൊബൈൽ ആപ്/ norkaroots.kerala.gov.in) വഴി ചേരാം.
കുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷ പ്രീമിയം 13,411 രൂപ
പദ്ധതി പ്രകാരം 13,411 രൂപയാണ് (ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, 25 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ) പ്രതിവർഷ പ്രീമിയം തുക. വ്യക്തിക്ക് 8,101 (പ്രായ പരിധി 18-70) രൂപയാണ് പ്രീമിയം. അധികമായി വരുന്ന 25 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് 4,130 രൂപ കൂടുതൽ അടക്കണം.
