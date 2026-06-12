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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 10:59 PM IST

    പ്രഥമാധ്യാപക സ്ഥലംമാറ്റം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമോപദേശം തേടി

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    പ്രഥമാധ്യാപക സ്ഥലംമാറ്റം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമോപദേശം തേടി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്രൈ​മ​റി പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി. ഒ​രു​കൂ​ട്ടം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​ര​ള അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്. അ​ന്ത​ർ​ജി​ല്ല സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷ​മേ ജി​ല്ല​ക്ക​ക​ത്തെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​വൂ എ​ന്നാ​ണ് മേ​യ് 29ന് ​ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. പ്രൈ​മ​റി പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​ന്ത​ർ​ജി​ല്ല സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കാ​തെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ശ്ര​മം.

    കേ​ര​ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ജി.​പി.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​എ) ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. നേ​ര​ത്തെ, സെ​ൻ​സ​സ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​ർ സെ​ൻ​സ​സ് ജോ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച് സം​ഘ​ട​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും​ ​​ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വീ​ണ്ടും ത​ട​സ്സ​മാ​യി.

    പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സെ​ൻ​സ​സ് ചു​മ​ത​ല​യോ അ​ന്ത​ർ​ജി​ല്ല സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​മോ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും നി​യ​മ​ന​വും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ തു​റ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം, ത​സ്തി​ക നി​ർ​ണ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ൻ ഓ​രോ സ്കൂ​ളി​ലും ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​ർ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം, സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം, നി​യ​മ​നം എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യ​ത്.

    സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ല​ഭി​ച്ചാ​ലും സെ​ൻ​സ​സ് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ, അ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ത​ട​ഞ്ഞ ന​ട​പ​ടി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​ജി.​പി.​എ​സ്.​എ​ച്ച്.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ സെ​ൻ​സ​സ് ചു​മ​ത​ല വ​ന്ന​ത് ജൂ​ലൈ​യി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ മാ​ത്രം ഇ​തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും പ​ക​രം ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:transferlegal advicehead teachersKerala NewsDepartment of General Education
    News Summary - Transfer of head teacher: Department of Public Education seeks legal advice
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