എരുമപ്പെട്ടി (തൃശ്ശൂർ) : 45കാരനെ കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കടങ്ങോട് തെക്കുമുറി പനയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ മുകുന്ദനാണ് മരിച്ചത്. വെള്ളറക്കാട് ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ കുളത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്.

He was found dead after falling into the pond