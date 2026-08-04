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    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 10:20 PM IST

    ചികിൽസ പിഴവ്​: വിദഗ്​ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്​ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഹരജി തള്ളി

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    ചികിൽസ പിഴവ്​: വിദഗ്​ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്​ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഹരജി തള്ളി
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    കൊ​ച്ചി: ചി​കി​ൽ​സ പി​ഴ​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ത്തു വ​യ​സു​കാ​രി മ​രി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ദ്ധ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ഗു​രു​ത​ര ചി​കി​ൽ​സ പി​ഴ​വു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​തി​രെ പ​ന്ത​ള​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ റെ​നി ഫി​ലി​പ്പ്, സു​മ ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ.​കെ. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​കെ. പ്രീ​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ ത​ള്ളി​യ​ത്.

    വ​യ​റു വേ​ദ​ന​യും ഛർ​ദി​യും മൂ​ലം 2010 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​ന് പ​ന്ത​ള​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​വു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ഉ​ട​ൻ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ശ്വാ​സം മു​ട്ട​ലാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നേ​ര​ത്തേ, ര​ണ്ട് ത​വ​ണ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​രാ​ക്കി സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    16 വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും കേ​സി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത​തി​നെ കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും തു​ല്യ​രാ​ണ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രൊ​ഫ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ര​ക്ഷ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നാ​വി​ല്ല. വി​ദ​ഗ്ദ്ധ സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​രാ​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രാ​മെ​ന്നും വി​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:doctorshigh court
    News Summary - ചികിൽസ പിഴവ്​: വിദഗ്​ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്​ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഹരജി തള്ളി
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