Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'ഗോത്ര താലിബാൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:02 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:04 PM IST

    'ഗോത്ര താലിബാൻ തീവ്രവാദി കോലത്തിൽ കൊണ്ടുനടന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു'; ഷാഫി പറമ്പിലിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗോത്ര താലിബാൻ തീവ്രവാദി കോലത്തിൽ കൊണ്ടുനടന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു; ഷാഫി പറമ്പിലിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം
    cancel

    കോഴിക്കോട്: വടകരയിൽ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയുടെ വാഹനം തടയാനെത്തിയപ്പോൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രദേശിക നേതാവിനെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം. വി.പി. ഷഫീഖ് മൗലവിക്ക് നേരെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തീവ്രവാദി പരാമർശം ഉയർന്നത്.

    'ഗോത്ര താലിബാൻ തീവ്രവാദി കോലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരവാദികളെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഷാഫി ഹിന്ദുക്കളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു' എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന പോസ്റ്റ്. മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ 'ഷാഫി ഇനി തടിയന്റവിട നസീറിനെയും കൊണ്ടുനടക്കും' എന്നുമുണ്ട്.

    മുസ്‌ലിം ലീഗ് വർഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ വി.പി.ഷഫീഖ് മൗലവിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രാദേശിക നേതൃത്വം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇതേ ഭാഷ ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടത് പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭ കാലത്ത്, ധരിച്ച വസ്ത്രം നോക്കിയാൽ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയിൽ നിന്നാണെന്നും സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും ലയിച്ച് സി.ജെ.പി ആകുന്ന കാലത്ത് എ.കെ.ജി സെന്ററിൽ നിന്ന് മരാർജി ഭവനിലേക്കുള്ള ദൃതിയിലുള്ള യാത്രയിൽ റോഡിലെ കുണ്ടിൽ വീഴാതെ നോക്കണമെന്നും യൂത്ത് ലീഗ് വടകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അൻസീർ പാനോളി പറഞ്ഞു.


    അതേസമയം, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യെ വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ് കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 11 ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വ​ട​ക​ര ​പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബ്ലോ​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ സൂ​ച​ക​മാ​യി വൈ​കീ​ട്ട് യു.​ഡി.​വൈ.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​യ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് മ​റ്റൊ​രു കേ​സും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shafi ParambilMuslim league leaderHate Campaign
    News Summary - Hate campaign against Muslim League leader
    Similar News
    Next Story
    X