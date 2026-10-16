ഇടുക്കിയിൽ ഹർത്താൽ തുടങ്ങി; പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

ഇടുക്കിയിൽ ഹർത്താൽ തുടങ്ങി; പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിtext_fields
തൊടുപുഴ: കർഷകരുടെ ഭൂമിപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സി.പി.എം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ തുടങ്ങി. നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. സ്വകാര്യ ബസുകളും കാര്യമായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്നില്ല. അതേസമയം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
ജില്ലയ്ക്കകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള സർവീസുകൾ സാധാരണപോലെ നടത്തണമെന്നാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശം. 'പരീക്ഷാ സർവീസ്' എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്.എന്നാൽ സ്വകാര്യ ബസുകളും ടാക്സികളും ആവശ്യത്തിന് നിരത്തിലിറങ്ങാത്തത് ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ വൈകീട്ട് ആറു വരെയാണ് ഹർത്താൽ. ഹൈറേഞ്ചിലും മലയോരങ്ങളിലും കടകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.
യു.ഡി.എഫ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം സി.പി.എം സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഹർത്താലാണിത്. ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നടത്താനിരുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ (പ്ലസ് വൺ) ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും.ഹർത്താലുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ സി.പി.എം പ്രവർത്തകർ സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കും ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ആശുപത്രി, പാൽ, പത്രം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സർവീസുകളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നെടുങ്കണ്ടത്തുവെച്ച് നടക്കുന്ന ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേള, അടിമവ്യാപാര നിരോധനത്തിന്റെ ഇരുനൂറാം വാർഷിക ആഘോഷച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന പി.ആർ.ഡി.എസ് വാഹനങ്ങൾ, ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും മറ്റ് മേഖലകളിലെയും വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ജില്ലയിലെ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല (Eco-Sensitive Zone) പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിലുള്ള വലിയ ആശങ്കകളും കടസ്ട്രൽ മാപ്പിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അടിയന്തരമായി പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടി പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭൂമിക്കുമേലുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാരും അധികൃതരും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.
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