Madhyamam
    Kerala
    18 Aug 2025 6:46 AM IST
    18 Aug 2025 6:46 AM IST

    ‘ഹരിതമിത്രം’ ആപ് ഇനി ‘ഹരിതമിത്രം 2.0’​; ഹരിതകർമ​സേന ഫീസ്​ ഓൺലൈനിലും അടക്കാം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വാ​തി​ൽ​പ്പ​ടി മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന യൂ​സ​ർ ഫീ ​ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 14 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും 15 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​ട​ന്‍ ന​ട​പ്പാ​കും.

    മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്കം ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഹ​രി​ത​മി​ത്രം ആ​പ് ‘ഹ​രി​ത​മി​ത്രം 2.0’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക. കെ-​സ്മാ​ര്‍ട്ടു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഹ​രി​ത​മി​ത്രം ആ​പ് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നെ ഹ​രി​ത​മി​ത്രം 2.0 യി​ലേ​ക്ക് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും.

    അ​തി​ര്‍ത്തി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന് ത​മി​ഴ്, ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ആ​പ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാ​ൻ യു.​പി.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. പ​ണ​മ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റു​ന്ന​തോ​ടെ ഏ​തു​സ​മ​യ​വും ര​സീ​ത് ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

    ഫീ​സ് ന​ല്‍കാ​ത്ത​വ​രി​ല്‍നി​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഹ​രി​ത​മി​ത്രം 2.0 യി​ല്‍ ഫീ​സ് വി​വ​രം നേ​രി​ട്ട് കി​ട്ടു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്ക​ല്‍ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. യൂ​സ​ര്‍ഫീ​യും പി​ഴ​ത്തു​ക​യും കെ​ട്ടി​ട നി​കു​തി കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.

    കെ-​സ്മാ​ര്‍ട്ടി​ലെ ഡോ​ര്‍ ന​മ്പ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം. ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ള്‍, വ്യ​വ​സാ​യ​ശാ​ല​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പൊ​തു​വാ​യി മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ഹ​രി​ത​മി​ത്രം ആ​പ് 2.0 യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കും.

