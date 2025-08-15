Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Environment news
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:41 AM IST

    ഒരു മാസത്തിനിടെ ഹരിതകർമസേന ശേഖരിച്ചത് 33,945 കിലോ ഇ-മാലിന്യം; അടുത്ത മാസം മുതൽ പഞ്ചായത്തുകളിലും ശേഖരിക്കും

    ഒരു മാസത്തിനിടെ ഹരിതകർമസേന ശേഖരിച്ചത് 33,945 കിലോ ഇ-മാലിന്യം; അടുത്ത മാസം മുതൽ പഞ്ചായത്തുകളിലും ശേഖരിക്കും
    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ നഗരസഭകളിൽ ഹരിതകർമസേന ഒരു മാസത്തിനിടെ ശേഖരിച്ചത്​ 33,945 കിലോ ഇ-മാലിന്യം. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ - 12261 കിലോ. അപകടകരമല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോണിക്- ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗണത്തിൽപെടുന്ന 44 ഇനങ്ങളാണ് ഹരിത കർമസേന വില നൽകി ശേഖരിക്കുന്നത്.

    കിലോഗ്രാം നിരക്കിലാണ് വില. ഇ-മാലിന്യത്തിന് പകരമായി ഹരിതകർമസേന വീടുകൾക്ക് ഇതുവരെ നൽകിയത് 2,63,81,866 രൂപയാണ്. നിലവിൽ നഗരസഭകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി അടുത്ത മാസത്തോടെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കും.

    ശേഖരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയിൽ എത്തിച്ച് തരംതിരിക്കും. ഉപയോഗപ്രദമായ വസ്തുക്കൾ പുനരുപയോഗത്തിനായി നീക്കിവെക്കുന്നു. പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറും.

    ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത സാമഗ്രികൾ കൃത്യമായ മാനണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമാർജനം ചെയ്യും. ഹരിതകർമ സേന കൺസോർഷ്യം ഫണ്ടിൽനിന്നോ തദ്ദേശസ്ഥാപന തനത് ഫണ്ടിൽനിന്നോ ആണ് വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വില നൽകുന്നത്.


    TAGS:e wasteHarithaKarma SenaKerala
