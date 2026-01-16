Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 1:24 PM IST

    അഷ്ടപദിക്ക് തായമ്പകയിൽ താളമിട്ട് ഹരിഗോവിന്ദ്

    ഹരിഗോവിന്ദ്

    Listen to this Article

    തൃശൂർ: അഷ്ടപദിയിലൂടെ ശബ്ദമാധുര്യത്തിനും തായമ്പകയിലെ കൊട്ടിക്കയറ്റത്തിനും ഹരിഗോവിന്ദിന് എ ഗ്രേഡ്. മക്കരപ്പറമ്പ് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പത്താംതരം വിദ്യാർഥിയാണ്. തായമ്പകയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും അഷ്ടപദിയിൽ മൂന്നാം തവണയുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

    വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന തബല​യോടെ മത്സരം ട്രിപ്പിളാകും. തൃത്താല ശ്രീനി പൊതുവാളാണ് തായമ്പകയുടെ പരിശീലകൻ. പോരൂർ ഗോപാലമാരാരും പെരുവണ്ണാമൂഴി പി.ഡി രമേശുമാണ് അഷ്ടപദിയും തബലയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. മക്കരപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയും ഗവ. ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടേയും അധ്യാപിക ഷീബയുടേയും മകനാണ്.

    TAGS:thayambakakalolsavamLatest NewsSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - Harigovind, who has set the rhythm in the Ashtapathi of the Thayambaka
