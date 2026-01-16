അഷ്ടപദിക്ക് തായമ്പകയിൽ താളമിട്ട് ഹരിഗോവിന്ദ്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 16 Jan 2026 12:54 PM IST
Updated Ondate_range 16 Jan 2026 1:24 PM IST
അഷ്ടപദിക്ക് തായമ്പകയിൽ താളമിട്ട് ഹരിഗോവിന്ദ്text_fields
bookmark_border
News Summary - Harigovind, who has set the rhythm in the Ashtapathi of the Thayambaka
വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന തബലയോടെ മത്സരം ട്രിപ്പിളാകും. തൃത്താല ശ്രീനി പൊതുവാളാണ് തായമ്പകയുടെ പരിശീലകൻ. പോരൂർ ഗോപാലമാരാരും പെരുവണ്ണാമൂഴി പി.ഡി രമേശുമാണ് അഷ്ടപദിയും തബലയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. മക്കരപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയും ഗവ. ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടേയും അധ്യാപിക ഷീബയുടേയും മകനാണ്.
Listen to this Article
തൃശൂർ: അഷ്ടപദിയിലൂടെ ശബ്ദമാധുര്യത്തിനും തായമ്പകയിലെ കൊട്ടിക്കയറ്റത്തിനും ഹരിഗോവിന്ദിന് എ ഗ്രേഡ്. മക്കരപ്പറമ്പ് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പത്താംതരം വിദ്യാർഥിയാണ്. തായമ്പകയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും അഷ്ടപദിയിൽ മൂന്നാം തവണയുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന തബലയോടെ മത്സരം ട്രിപ്പിളാകും. തൃത്താല ശ്രീനി പൊതുവാളാണ് തായമ്പകയുടെ പരിശീലകൻ. പോരൂർ ഗോപാലമാരാരും പെരുവണ്ണാമൂഴി പി.ഡി രമേശുമാണ് അഷ്ടപദിയും തബലയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. മക്കരപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയും ഗവ. ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടേയും അധ്യാപിക ഷീബയുടേയും മകനാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story