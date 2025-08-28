Begin typing your search above and press return to search.
    28 Aug 2025 6:48 AM IST
    28 Aug 2025 6:48 AM IST

    ഉപാധ്യക്ഷനെതിരായ പീഡന പരാതി: സമര പാതയിൽ നടുങ്ങി ബി.ജെ.പി

    C. Krishnakumar
    സി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​​ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പാ​ർ​ട്ടി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​മാ​ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ന​ടു​ങ്ങി ബി.​ജെ.​പി. രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ രാ​ജി​ക്കാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട്ട്​ സ​മ​ര​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സം​സ്ഥാ​ന കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യ സി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ​ പ​രാ​തി​യോ​ടെ ക​രി​നി​ഴ​ലി​ലാ​ണ്​​.

    സ​മ​ര നേ​താ​വു​ത​ന്നെ ആ​രോ​പ​ണ മു​ന​യി​ലാ​യ​ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ക്കി. രാ​ഹു​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​ പാ​ല​ക്കാ​ട്ട്​ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    വോ​ട്ട്​ ഷെ​യ​റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ള​ മാ​ന​ഹാ​നി​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​യ​വും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സാ​ധ്യ​ത മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രാ​ഹു​ലി​നെ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ക്കാ​തെ പ്രാ​ഥ​മി​ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ നീ​ക്കി പ്ര​ശ്ന ‘പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കി’​യ​തോ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘രാ​ഹു​ൽ വി​രു​ദ്ധ’ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​താ​​കെ​യി​പ്പോ​ൾ ത​കി​ടം മ​റി​ഞ്ഞു. സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​ലെ ധാ​ർ​മി​ക​ത പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി​യി​ൽ സ്ത്രീ ​ചോ​ദ്യം ​ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്​​. നി​ല​വി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ മാ​ന​ഹാ​നി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​യും എ​ത്തി​യ​ത്.

