Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightചൂരല്‍മല: കേരള...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:47 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:50 PM IST

    ചൂരല്‍മല: കേരള മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത് പിരിച്ച രണ്ടുകോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയി​ലേക്ക് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    ചൂരല്‍മല: കേരള മുസ്‍ലിം ജമാഅത്ത് പിരിച്ച രണ്ടുകോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയി​ലേക്ക് നൽകി
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​യ​നാ​ട് ചൂ​ര​ല്‍മ​ല, മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ലി​ലെ ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള മു​സ്‌​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ര​ണ്ടു​കോ​ടി രൂ​പ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് കൈ​മാ​റി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചേം​ബ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ലു​ല്‍ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ചെ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്‍. അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ന്‍ അം​ഗം എ. ​സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ ഹാ​ജി, എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി​ദ്ദീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി നേ​മം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 2019 ലെ ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ര്‍ക്ക് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് 13 വീ​ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Select A Tag
    News Summary - handing over the cheque of contribution for chooralmala
    Similar News
    Next Story
    X