Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:43 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:43 PM IST

    പാണക്കാട് സാദാത്തുക്കളുടെ മഖാമുകളിൽ വസ്ത്രം വിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കെ.എം. ഷാജിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? -ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ്

    ‘വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഖബറിടത്തിൽ വസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന കെ.എം ഷാജിയുടെ പ്രസ്താവന സുന്നി വിഭാഗത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്’
    Hameed Faizy Ambalakadavu and KM shaji
    കോഴിക്കോട്: മുസ്‌ലിം ലീഗ് നോതവ് കെ.എം. ഷാജിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സമസ്ത നേതാവ് ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ്. വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ കബറിടത്തിൽ അവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന നിലയിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.എം ഷാജി നടത്തിയ പ്രസ്താവന മതവിശ്വാസികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നി വിഭാഗത്തെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും തീർത്തും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. സുന്നികൾക്ക് എതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രതികരണമല്ലിതെന്നും അദ്ദേഹം പററയുന്നു.

    സുന്നികൾക്കെതിരെയും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അധ്യക്ഷനെതിരെയും സുന്നി സംഘടനകൾക്കെതിരെയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ചിലർ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമസ്തയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രീതി ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ല. മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയരായ നേതാക്കളായി കരുതപ്പെടുന്ന പാണക്കാട് സാദാത്തുക്കളുടെ മഖാമുകളിൽ വസ്ത്രം വിരിച്ചതിനെ കുറിച്ചും മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാക്കന്മാർ മഹാന്മാരുടെ മഖ്ബറകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ വസ്ത്രം വിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എന്താണ് ഷാജിക്ക് പറയാനുള്ളത്? -എന്നും ഹമീദ് ഫൈസി ചോദിക്കുന്നു.

    അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

    അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി

    TAGS:Muslim LeagueSamasthaKM ShajiHameed Faizy Ambalakadavu
    News Summary - Hameed Faizy Ambalakadavu fb post against KM shaji
