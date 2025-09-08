Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പാതിവില തട്ടിപ്പ്: പ്രത്യേക സംഘം പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു, ഇരകൾ ആശങ്കയിൽ

    ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് യൂനിറ്റുകൾ തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ നിർദ്ദേശം
    തൊ​ടു​പു​ഴ: പാ​തി​വി​ല ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ​വ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കോ​ടി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യ കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​മാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. സം​ഘ ത​ല​വ​നാ​യി​രു​ന്ന ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് എ​സ്.​പി. എം.​ജെ. സോ​ജ​നെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് എ​സ്.​പി​യാ​യി സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​മെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്​ കേ​സി​ന്‍റെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തൊ​ടു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി അ​ന​ന്തു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സാ​യി​ഗ്രാം ട്ര​സ്റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ​ൻ. ആ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് കേ​സി​ലെ മു​ഖ്യ പ്ര​തി​ക​ൾ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ക​മാ​നം ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് അ​ഞ്ഞൂ​റ് കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ പ്ര​തി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 1400 കേ​സു​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    നാ​ഷ​ണ​ല്‍ എ​ന്‍.​ജി.​ഒ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​ണെ​ന്നും ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സി.​എ​സ്.​ആ​ര്‍ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ, ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ത​യ്യ​ൽ മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ​കു​തി വി​ല​ക്ക് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. വി​ശ്വാ​സ്യ​ത പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റാ​നാ​യി പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ്ര​മു​ഖ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ഏ​താ​നും പേ​ർ​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഇ​വ​രു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ വീ​ണു.

    സീ​ഡ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച്​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള​വ​രെ പ്ര​മോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി നി‍യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് പ​ണം ന​ൽ​കി​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ വീ​ട്ട​മ്മ​ക്ക് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വാ​ഹ​നം ല​ഭി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ അ​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി‍യ​താ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ് വെ​ളി​ച്ച​ത്ത് വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ത​ട്ടി​പ്പി​ന്നി​ര​യാ​യ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി‍യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ ക്രൈം​​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. എ​ന്നാ​ലി​ത് കേ​സി​ന്‍റെ ഏ​കീ​കൃ​ത രീ​തി​യെ ത​കി​ടം മ​റി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. ഇ​ത് തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Half-price scam: Special team ceases operations, victims worried
