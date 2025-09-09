Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ടെറ്റി’ൽ കുരുങ്ങി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 7:12 AM IST

    ‘ടെറ്റി’ൽ കുരുങ്ങി അരലക്ഷം അധ്യാപകർ; കേരളം പുനഃപരിശോധന ഹരജിക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ങ്കീ​ര്‍ണ സാ​ഹ​ച​ര്യം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ന്‍ കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​യ​മ​നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി
    V. Sivankutty
    cancel
    camera_alt

    വി. ശിവൻകുട്ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ (ടെ​റ്റ്) വി​ജ​യി​ക്കാ​ത്ത പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​കാ​ൻ വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ളം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. വി​ധി​യി​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി​യോ വ്യ​ക്​​ത​ത തേ​ടി​യു​ള്ള ഹ​ര​ജി​യോ ആ​യി​രി​ക്കും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ അ​ര​ല​ക്ഷം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ജോ​ലി​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ വി​ധി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ധി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കും. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്‌. ഈ ​സ​ങ്കീ​ര്‍ണ സാ​ഹ​ച​ര്യം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ന്‍ കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​യ​മ​നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ​നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ സ​ർ​വി​സു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​നും ടെ​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​മം നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി​യ​ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യോ​ഗ്യ​ത​യി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മം വ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്‌ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന കീ​ഴ്‌​വ​ഴ​ക്കം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ 2009ലെ ​യു.​പി.​എ സ​ർ​ക്കാ​റോ പി​ന്നീ​ട്​ വ​ന്ന ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റോ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലൊ​ട്ടാ​കെ ഈ ​വി​ധി ദൂ​ര​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കും. ടെ​റ്റ് യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ച്‌ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ർ​വി​സു​ള്ള​വ​ർ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ്‌ വാ​ങ്ങി അ​ധ്യാ​പ​ക ജോ​ലി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ധി​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ktetGovernment of KeralaTeachersEducation Department Of KeralaV. Shivakutty
    News Summary - Half a lakh teachers stranded in 'Tet'; Kerala files review petition
    Similar News
    Next Story
    X