Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 11:40 PM IST

    ഹജ്ജ്: അനൗദ്യോഗിക ബലി അനുവദിക്കില്ല; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ‘നു​സ്‌​ക് മ​സാ​ര്‍’ പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ വ​ഴി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്ക​ണം

    hajj 2026
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ഹ​ജ്ജു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബ​ലി​ക​ർ​മം സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യോ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യോ ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി. സൗ​ദി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ബ​ലി​ക​ർ​മ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പോ​ര്‍ട്ട​ലാ​യ ‘നു​സ്‌​ക് മ​സാ​ര്‍’ വ​ഴി​യാ​ണ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ബ​ലി​ക​ർ​മം (ഖു​ര്‍ബാ​നി) ന​ട​ത്താ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ അ​ദാ​ഹി (ഖു​ര്‍ബാ​നി) ഓ​പ്ഷ​ന്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍ യൂ​സ​ര്‍ ഐ.​ഡി​യും എം-​പി​ന്‍ ന​മ്പ​റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​ഗ്ഇ​ന്‍ ചെ​യ്ത് അ​ദാ​ഹി ഓ​പ്ഷ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന​കം ഓ​പ്ഷ​ന്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം. അ​തി​നു ശേ​ഷം ഓ​പ്ഷ​ന്‍ മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:hajj
    News Summary - Hajj: Unofficial sacrifices will not be allowed
