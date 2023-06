cancel camera_alt കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ ലഗേജ് സ്ലിപ്പിലെ വിവരങ്ങള്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് വിശദീകരിച്ചു നല്‍കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​മ്പ​ത് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​നി​ത തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മു​ത​ലാ​ണ് വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഷെ​ഡ്യൂ​ള്‍ ചെ​യ്ത​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ര​ണ്ട് പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രു വി​മാ​ന​വും വ​നി​ത തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രു​മാ​യി യാ​ത്ര​യാ​വും. ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​ത്തെ വി​മാ​നം ജൂ​ണ്‍ 17നും ​ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും പു​റ​പ്പെ​ടും. അ​തേ​സ​മ​യം, മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ പു​രു​ഷ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ര്‍ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടും പു​റ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് രാ​വി​ലെ​യും ഉ​ച്ച​ക്കു​മാ​യി ക്യാ​മ്പി​ലെ​ത്തു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മു​ത​ല്‍ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ 11 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​നി​ത തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ഷെ​ഡ്യൂ​ള്‍ ചെ​യ്ത​തി​നാ​ല്‍ ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ല്‍ പു​രു​ഷ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ര്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 17ന് ​ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് പു​ല​ര്‍ച്ച 4.20ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ മ​ഹ്‌​റം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടാ​ത്ത 1718 വ​നി​ത തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് യാ​ത്ര​തി​രി​ക്കു​ക. കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍നി​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​സ്.​വി 3738 സൗ​ദി എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള 246 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് പു​റ​മെ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള 86 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 78 സ്ത്രീ​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 164 പേ​രും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് സ്ത്രീ ​തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും യാ​ത്ര​യാ​വും. കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഹ​ജ്ജ് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 290 പേ​ര്‍ യാ​ത്ര​യാ​യി. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ യാ​ത്ര​യ​യ​ക്കാ​ന്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും ക്യാ​മ്പി​ലും എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.25ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ 76 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 69 സ്ത്രീ​ക​ളും വൈ​കീ​ട്ട് 6.25ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ 67 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 78 സ്ത്രീ​ക​ളും ഹ​ജ്ജി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടും. Show Full Article

Hajj: So far nine flights have flown exclusively for women