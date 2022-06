ഹജ്ജ്​: നിരക്കിൽ വീണ്ടും വർധന; 5,300 രൂപ കൂടി അടക്കണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ക​രി​പ്പൂ​ർ: ഹ​ജ്ജ്​ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​​ടെ യാ​ത്ര​നി​ര​ക്കി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധ​ന. കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ നേ​ര​ത്തേ അ​ട​ച്ച തു​ക​ക്ക്​ പു​റ​മെ 5,300 രൂ​പ​യാ​ണ്​ അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഈ ​തു​ക എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

ഇ​തോ​ടെ, ഒ​ടു​വി​ൽ ഹ​ജ്ജ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ന്ന 2019നെ​ക്കാ​ൾ 1,44,000 രൂ​പ​യു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ യാ​ത്ര​ചെ​ല​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജൂ​ൺ നാ​ലി​നാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ദ്യ​വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. മേ​യ്​ 31ന​കം അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ മൂ​ന്ന്​ ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി ഇ​തു​വ​രെ 3,84,200 രൂ​പ​യാ​ണ്​ അ​ട​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ​യാ​ണ്​ പു​തു​താ​യി 5,300 രൂ​പ കൂ​ടി അ​ട​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ക ഓ​രോ ക​വ​ർ ന​മ്പ​റി​നും അ​നു​വ​ദി​ച്ച പേ ​ഇ​ൻ സ്ലി​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​സ്.​ബി.​ഐ​യു​​ടെ​യോ യൂ​നി​യ​ൻ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യോ ശാ​ഖ മു​ഖേ​ന​യോ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യോ തു​ക അ​ട​ക്ക​ണം. ഹജ്ജ് തീർഥാടകർ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ക്യാമ്പിലെത്തും നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ത്തി തു​ട​ങ്ങും. ആ​ർ.​ടി.​പി.​സി.​ആ​ർ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ് ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം. ആ​ർ.​ടി.​പി.​സി.​ആ​ർ. റി​സ​ൽ​റ്റ് മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​വി​ടെ താ​മ​സം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യു​ള്ളൂ. നാ​ലാം തീ​യ​തി രാ​വി​ലെ 8.30നാ​ണ് 377 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​മാ​യി ആ​ദ്യ​വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. രാ​വി​ലെ 11.50 ന് ​വി​മാ​നം മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തും. 5ാം തീ​യ​തി ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​കു​ക. ഈ ​മാ​സം 16 വ​രെ​യാ​യി 20 സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ജൂ​ലൈ 14 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ​യാ​ണ് Show Full Article

Hajj: Rise in rates again; An additional Rs 5,300 has to be paid