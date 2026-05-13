    Kerala
    Posted On
    date_range 13 May 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 11:46 PM IST

    കരിപ്പൂരില്‍നിന്ന് ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടനത്തിന് തുടക്കം

    ര​ണ്ട് സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 286 പേ​ര്‍ ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ തി​രി​ച്ചു
    ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ യാ​ത്ര​യ​യ​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ 12.20നും 2.25​നു​മാ​യി ആ​കാ​ശ എ​യ​റി​ന്റെ ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 286 തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ര​ണ്ട് സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലും 69 സ്ത്രീ​ക​ളും 74 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക് ഹ​ജ്ജ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍ ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ർ​വി​സ് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി വ​ഴി ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് 969 തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 686 സ്ത്രീ​ക​ളും 283 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള നാ​ല് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രും ക​രി​പ്പൂ​ര്‍വ​ഴി​യാ​ണ് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​കാ​ശ എ​യ​ര്‍ ഏ​ഴ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഷെ​ഡ്യൂ​ള്‍ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​യ് 17 വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍.

    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ കു​റ​വെ​ങ്കി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ ഹ​ജ്ജ് ഹൗ​സി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം, പ്രാ​ഥ​മി​ക, ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഹ​ജ്ജ് ഹൗ​സി​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഹ​ജ്ജ് വ​ള​ണ്ടി​യ​ര്‍മാ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും സേ​വ​നം ക്യാ​മ്പി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ സ​മ​യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണം.

    13,194 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി വ​ഴി ഹ​ജ​ജി​ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 4326 പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രും 8868 സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ വ​ഴി​യു​ള്ള 969 പേ​ര്‍ക്കു പു​റ​മെ കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 7931 പേ​ര്‍ , ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് 4270 പേ​ര്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​കു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി, ക​ര്‍ണാ​ട​ക തു​ട​ങ്ങി അ​യ​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള 657 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള 28 പേ​ര്‍ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി​യും യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:kondottykaripoor airporthajj
    News Summary - Hajj pilgrimage begins from Karipur
