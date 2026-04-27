    date_range 27 April 2026 11:50 PM IST
    date_range 27 April 2026 11:50 PM IST

    ഹജ്ജ്: ആദ്യവിമാനം 30ന് കൊച്ചിയിൽനിന്ന്

    ക്യാ​മ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    മ​ല​പ്പു​റം: ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ​ജ് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മൂ​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​ഹു​സൈ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി ചു​ള്ളി​ക്കോ​ട് വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ ഹ​ജ്ജ് വി​മാ​നം ഏ​പ്രി​ല്‍ 30ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.10ന് 430 ​തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടും. ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 29ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മൂ​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 13,194 പേ​രെ​യാ​ണ് ഹ​ജ​ജി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 7943 പേ​ര്‍ കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍നി​ന്നും 4279 പേ​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍നി​ന്നും 944 പേ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്നു​മാ​ണ് യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 28 പേ​ര്‍ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്-107, പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി-39, ത​മി​ഴ്നാ​ട്-263, ക​ര്‍ണാ​ട​ക- 239, ഉ​ത്ത​ര്‍പ്ര​ദേ​ശ്-​അ​ഞ്ച്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര-​ര​ണ്ട്, തെ​ലു​ങ്കാ​ന-​ര​ണ്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​മു​ള്ള ഹാ​ജി​മാ​ര്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും യാ​ത്ര​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ്ലൈ​നാ​സ് എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍നി​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് മേ​യ് ആ​റ് മു​ത​ൽ ഫ്ലൈ ​അ​ദീ​ല്‍ എ​യ​ര്‍ലൈ​ൻ​സും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് മേ​യ് 14 മു​ത​ല്‍ 17 വ​രെ ആ​കാ​ശ എ​യ​ര്‍ലൈ​ൻ​സും സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തും.

    ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ കാ​ന്റീ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യം

    മ​ല​പ്പു​റം: മൂ​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം അ​ത​ത് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ വി​ളി​ച്ചു ചേ​ര്‍ത്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റും ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് ക്യാ​മ്പി​ലും ഹാ​ജി​മാ​ര്‍ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ കാ​ന്റീ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും.

    മൂ​ന്നി​ട​ത്തും ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും രേ​ഖ​ക​ള്‍ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. റി​ട്ട. എ​സ്.​പി യു. ​അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​രീം ആ​ണ് ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പ് സ്പെ​ഷ​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ർ. കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ​ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പി​ലെ​ത്തും. ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ച്, ഹ​ജ്ജ് സു​വി​ധ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​രോ 150 ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രാ​ൾ എ​ന്ന തോ​തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഹാ​ജി​മാ​രെ അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​നു​ഗ​മി​ക്കും.

    News Summary - Hajj: First flight from Kochi on the 30th
