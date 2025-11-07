Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    7 Nov 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    7 Nov 2025 10:51 PM IST

    ‘ഹാൽ’: ആശങ്ക എന്തിനെന്ന്​ ഹൈകോടതി, സിനിമ ലക്ഷ്മണരേഖ ലംഘിച്ചെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ്​ ​

    'ഹാൽ': ആശങ്ക എന്തിനെന്ന്​ ഹൈകോടതി, സിനിമ ലക്ഷ്മണരേഖ ലംഘിച്ചെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ്​ ​
    കൊ​ച്ചി: ‘ഹാ​ല്‍’ സി​നി​മ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡി​നോ​ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണോ സി​നി​മ​യു​ടെ സെ​ൻ​സ​റി​ങ്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്?. ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ സി​നി​മ​യി​ലെ രം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ങ്ങ​നെ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നാ​വു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​ജി. അ​രു​ൺ ചോ​ദി​ച്ചു. സെ​ൻ​സ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് നി​ർ​ദേ​ശം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് ‘ഹാ​ൽ’ സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ ചോ​ദ്യം.

    സി​നി​മ​യി​ലെ ചി​ല രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​വും ആ​ശ​ങ്ക​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ബോ​ർ​ഡ്​ വാ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ കോ​ട​തി ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​രാ​ഞ്ഞ​ത്. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി, അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വി​ധി​പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി. സി​നി​മ​യി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത വേ​ഷം ധ​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നെ മ​ത​പ​ര​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​വു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്നും മ​ത​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്​ എ​ന്താ​ണ്​ കു​ഴ​പ്പ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു.

    സി​നി​മ ‘ല​ക്ഷ്മ​ണ​രേ​ഖ ലം​ഘി​ച്ചു’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡി​നു​വേ​ണ്ടി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡീ.​ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ​ജ​ന​റ​ലി​ന്‍റെ വാ​ദം. പൊ​തു​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സി​നി​മ​യാ​ണി​ത്. ല​വ് ജി​ഹാ​ദി​നെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ സി​നി​മ. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​വും ബാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ടെ​ന്നും​ സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം ക​ട്ടു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന ബോ​ർ​ഡ് നി​ർ​ദേ​ശം സി​നി​മ​യു​ടെ ക​ഥാ​ഗ​തി​ത​ന്നെ മാ​റ്റു​മെ​ന്ന​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി നി​ർ​മാ​താ​വ് ജൂ​ബി തോ​മ​സും സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖും ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

