എച്ച് 1 എൻ 1; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ഡി.എം.ഒ

എച്ച് 1 എൻ 1; ജാഗ്രത വേണമെന്ന് ഡി.എം.ഒtext_fields
തൃശൂർ: ജില്ലയിൽ പലയിടങ്ങളിലും എച്ച് 1 എൻ 1 സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഇൻ ചാർജ് ഡോ. എൻ.എ. ഷീജ അറിയിച്ചു. പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി ഉടൻ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തണം. രോഗമുള്ള ആൾ ചുമക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോഴും വായുവിലൂടെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അസുഖം പകരാം.
ലക്ഷണങ്ങൾ
പനി, ശരീരവേദന, തൊണ്ടവേദന, കഫമില്ലാത്ത വരണ്ട ചുമ, ക്ഷീണം, വയറിളക്കം എന്നിവയാണ് എച്ച് 1 എൻ 1-ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. മിക്കവരിലും സാധാരണ പനി പോലെ 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് ഭേദമാകുമെങ്കിലും ശ്വാസകോശത്തിലെയും തലച്ചോറിലെയും അണുബാധ, നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഗുരുതരമാകൽ എന്നിവക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വൈറസ് വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആ പരിസരത്തുള്ള വസ്തുക്കളിൽ സ്പർശിച്ചാൽ കൈകൾ കഴുകാതെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും സ്പർശിക്കുന്നത് രോഗം ബാധിക്കാൻ ഇടയാക്കും. അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ, ഗർഭിണികൾ, മറ്റ് ഗുരുതര രോഗമുള്ളവർ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർ എന്നിവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
വായും മൂക്കും മറയുന്ന വിധത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക. പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പരുത്. രോഗമുള്ളവരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകൽ, ഹസ്തദാനം എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം. മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറ്റം ചെയ്യാതിരിക്കുക. പുറത്തുപോയി വീട്ടിലെത്തിയാൽ സോപ്പോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക. രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവർ തൊട്ടടുത്ത ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തി പരിശോധനക്ക് വിധേയമാകണമെന്നും ഡി.എം.ഒ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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