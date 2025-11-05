Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജിം ട്രെയിനർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:49 PM IST

    ജിം ട്രെയിനർ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ചനിലയിൽ; ശരീരത്തിൽ നീല പാടുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ജിം ട്രെയിനർ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ചനിലയിൽ; ശരീരത്തിൽ നീല പാടുകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    വടക്കാഞ്ചേരി (തൃശുർ): ജിം ട്രെയിനറായ യുവാവിനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കുമരനെല്ലൂർ-ഒന്നാംകല്ല് ചങ്ങാലി പടിഞ്ഞാറേതിൽ മണികണ്ഠന്റെ മകൻ മാധവിനെയാണ് (27) കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. ശരീരത്തിൽ നീല പാടുകളോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്.

    ഓട്ടുപാറ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജിമ്മിൽ ട്രെയിനറായിരുന്നു മാധവ്. ജിമ്മിൽ പോകാനായി ദിവസവും പുലർച്ച നാലിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന മകൻ 4.30 ആയിട്ടും എഴുന്നേൽക്കാതായപ്പോൾ അമ്മ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി വാതിൽ ചവിട്ടിത്തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നീല നിറത്തോടെ ചലനമറ്റുകിടക്കുകയായിരുന്നു. അൽപം രക്തവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. തലേദിവസം വീട്ടുപറമ്പിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടതായും പടമെടുത്ത് സുഹൃത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തതായും പറയുന്നു.

    പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പിളുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലേ മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മാതാവ്: കുമാരി. സഹോദരി: ചിത്ര.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Found DeadGym TrainerKerala NewsObituary
    News Summary - Gym trainer found dead in home
    Similar News
    Next Story
    X