Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightന​വോ​ത്ഥാ​ന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 2:23 PM IST

    ന​വോ​ത്ഥാ​ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണി​ചേ​ര്‍ന്ന് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വോ​ത്ഥാ​ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണി​ചേ​ര്‍ന്ന് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍
    cancel
    camera_alt

    ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ ഗാ​ന്ധി​പ്ര​തി​മ

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര​ത്തോ​ട് ഇ​ഴ​ചേ​ര്‍ന്ന ജാ​തിവി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി​യ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​നു​ള്ള​ത്. ക്ഷേ​ത്രപ്ര​വേ​ശ​ന സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​നെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര​വു​മാ​യി ചേ​ര്‍ത്തുനി​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത്. സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ഗാ​ന്ധി​ജി ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹി​ന്ദു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ കീ​ഴ്ജാ​തി​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സ​മ​രം ന​ട​ന്ന​ത്.

    മ​ല​ബാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്കി​ലാ​ണ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്രം ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. 1931 ജൂ​ലൈ ഏ​ഴി​ന് മും​ബൈ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന എ.​ഐ.​സി.​സി യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കെ. ​കേ​ള​പ്പ​ന്‍ ക്ഷേ​ത്രപ്ര​വേ​ശന സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​നാ​യി വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യും ല​ഭി​ച്ചു. 1931 ആ​ഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​ന് വ​ട​ക​ര​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി യോ​ഗ​വും സ​മ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി. 1931 ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്രപ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നുമു​മ്പാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 21ന് ​ടി. സു​ബ്ര​ഹ്‌​മ​ണ്യം തി​രു​മു​മ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് എ.​കെ.​ജി ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലേ​ക്ക് ജാ​ഥ പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​വ് മ​ന്ന​ത്ത് പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്‍, എ​സ്.​എ​ന്‍.​ഡി.​പി നേ​താ​വ് കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, വി.​ടി. ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ട്, പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, വി​ഷ്ണു ഭാ​ര​തീ​യ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്‍നി​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ക​യ​റി ബ്രാ​ഹ്‌​മ​ണ​ര്‍ക്കു മാ​ത്രം അ​ടി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള മ​ണി​യ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ കാ​വ​ല്‍ക്കാ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​ര്‍ദി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​ക്കി. ‘ഉ​ശി​രു​ള്ള നാ​യ​ര്‍ മ​ണി​യ​ടി​ക്കും ഇ​ല​ന​ക്കി നാ​യ​ര്‍ പു​റ​ത്ത​ടി​ക്കും’ ​എ​ന്ന കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ള്‍ പി​റ​ന്ന​ത് ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. എ.​കെ.​ജി​ക്കും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ക​ത്തു വെ​ച്ച് സ​വ​ര്‍ണപ്ര​മാ​ണി​ക​ളു​ടെ ക്രൂ​രമ​ര്‍ദ​ന​മേ​ല്‍ക്കേ​ണ്ടിവ​ന്നു. ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​നാ​യി വീ​ണ എ.​കെ.​ജി​യെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 1931 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 18നാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സം​ഭ​വം.

    ഇ​തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി ചി​ല സ​മ​ര​ക്കാ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു ചു​റ്റും കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന മു​ള്ളു​വേ​ലി പൊ​ളി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ക്ഷേ​ത്ര ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​ര​നാ​യ സാ​മൂ​തി​രി ക്ഷേ​ത്രം അ​നി​ശ്ചി​തകാ​ല​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു. സ​ത്യഗ്ര​ഹി​ക​ളെ ആ​ന​യെ കൊ​ണ്ട് ച​വി​ട്ടി​ക്കാ​ന്‍ വ​രെ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു. 1932 ജ​നു​വ​രി 28ന് ​ക്ഷേ​ത്രം വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​വും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​മ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് എ​ഴു​തി​യ ക​വി​ത​യു​ടെ പേ​രി​ല്‍ ടി.​എ​സ്. തി​രു​മു​മ്പ്, ടി.​ആ​ര്‍. കൃ​ഷ്ണ​സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​രെ രാ​ജ്യേ​ദ്രാ​ഹ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല്‍ അ​ട​ച്ചു.

    1932 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 21നാ​ണ് കേ​ള​പ്പ​ന്‍ നി​രാ​ഹാ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കേ​ള​പ്പ​ന്‍ അ​വ​ശ​നാ​യ​തോ​ടെ ക്ഷേ​ത്രം എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കു​മാ​യി തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദിത്തം താ​ന്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഗാ​ന്ധി​ജി നി​രാ​ഹാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 1932 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് കേ​ള​പ്പ​ന്‍ നി​രാ​ഹാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ക്ഷേ​ത്രം എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കു​മാ​യി തു​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം നേ​ടാ​തെത​ന്നെ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി 1934 ജ​നു​വ​രി 11ന് ​ഗാ​ന്ധി​ജി ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ​ത്തി. ഗാ​ന്ധി​ജി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന യോ​ഗം അ​ല​ങ്കോ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു. പ്ര​സം​ഗി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച സ്ഥ​ലം പ്ര​മാ​ണി​ക​ള്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ട് മു​ട​ക്കി. സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ അ​നു​കൂ​ലി​യാ​യ കി​ടു​വ​ത്ത് കൃ​ഷ്ണ​ന്‍നാ​യ​രു​ടെ പാ​ട​മാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് സ​മ്മേ​ള​നവേ​ദി​യാ​യ​ത്.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ലൈ​ബ്ര​റി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ്. സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്രം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സ​വ​ര്‍ണ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഹി​ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​സ്തൂ​ര്‍ബാ ഗാ​ന്ധി, സി. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലാ​ചാ​രി എ​ന്നി​വ​രെ​ത്തി. അ​ഭി​പ്രാ​യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രി​ല്‍ 77 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ക്ഷേ​ത്രപ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്നി​ട്ട് 1947 ജൂ​ണ്‍ ര​ണ്ടി​ന് മ​ദ്രാ​സ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ ക്ഷേ​ത്രപ്ര​വേ​ശ​ന ബി​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ല്ലാ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ള്‍ക്കും ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്.​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:guruvayurmahathama gandhiRenaissanceIndependence Day 2025
    Similar News
    Next Story
    X