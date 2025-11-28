ഗുരുവായൂര്‍ ഏകാദശി: ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് താലൂക്കില്‍ പ്രാദേശിക അവധി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 28 Nov 2025 8:13 AM IST
Updated Ondate_range 28 Nov 2025 8:13 AM IST
News Summary - Guruvayur Ekadashi: Local holiday in chavakkad taluk on December 1
ഗുരുവായൂര്: ഗുരുവായൂര് ഏകാദശി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബര് ഒന്നിന് പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചാവക്കാട് താലൂക്ക് പരിധിയില് ഉള്പ്പെടുന്ന സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അങ്കണവാടികള്ക്കുമാണ് (ജീവനക്കാര് ഉള്പ്പെടെ) ജില്ലാ കലക്ടര് അര്ജുന് പാണ്ഡ്യന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മുന് നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരീക്ഷകള്ക്കും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന അര്ധ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകള്ക്കും അവധി ബാധകമല്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
