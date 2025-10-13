ഗൾഫ് സന്ദർശനം: മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ യാത്ര തിരിക്കും; കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സൗദി സന്ദർശനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ

ഗൾഫ് സന്ദർശനം: മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ യാത്ര തിരിക്കും; കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സൗദി സന്ദർശനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശന ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചൊവ്വാഴ്ച ബഹ്റൈനിലേക്ക് പുറപ്പെടും.
ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, യു.എ.ഇ, കുവൈത്ത്, സൗദി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഡിസംബർ ഒന്നുവരെ വിവിധ തീയതികളിൽ സന്ദർശിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് സൗദി സന്ദർശനം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശന തീയതികളിലും മാറ്റം വന്നേക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മാത്രമേ യാത്രാ ഷെഡ്യൂൾ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കൂവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നൽകുന്ന സൂചന.
16ന് ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസി മലയാളി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം റോഡ് മാർഗം സൗദിയിലേക്ക് പോകാനാണ് ആലോചന. അനുമതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ 16ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങും. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ സൗദിയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് 19നാവും മടങ്ങുക. അതിനു ശേഷമാവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ.
