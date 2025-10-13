Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 13 Oct 2025 7:00 AM IST
    date_range 13 Oct 2025 7:00 AM IST

    ഗൾഫ് സന്ദർശനം: മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ യാത്ര തിരിക്കും; കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സൗദി സന്ദർശനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ

    Pinarayi Vijayan
    പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​വി​ധ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടും.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ വി​വി​ധ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​ന്നേ​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ യാ​ത്രാ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കൂ​വെ​ന്നാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

    16ന് ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന. അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 16ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും. അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ് 19നാ​വും മ​ട​ങ്ങു​ക. അ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​വും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ.

