Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    2 March 2026 12:05 AM IST
    Updated On
    2 March 2026 12:05 AM IST

    ഗൾഫ് വിമാന സർവിസുകൾ മുടങ്ങി

    Flights Service
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം/​നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി/​കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: വ്യോ​മ​പാ​ത​ക​ൾ അ​ട​ച്ച​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും മു​ട​ങ്ങി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക​ു​ള്ള 37 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച റ​ദ്ദാ​ക്കി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട 19 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ത്തേ​ണ്ട 18 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. വ്യോ​മ​പാ​ത​ക​ൾ അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ ഇ​തു​മൂ​ലം നാ​ട്ടി​ല​ും ഗ​ൾ​ഫി​ലു​മാ​യി കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​നി​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.​

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് മൂ​ന്ന് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​കെ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടെ​ർ​മി​ന​ൽ പൊ​തു​വെ വി​ജ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി. സൗ​ദി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ് പ്ര​സും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലേ​ക്കും ആ​കാ​ശ എ​യ​ർ ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ബാ​ങ്കോ​ക്ക്, മാ​ലി, ക്വാ​ലാ​ലം​പൂ​ർ, കൊ​ളം​ബോ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ പോ​ലെ ന​ട​ന്നു. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്നും തി​രി​കെ​യു​മാ​യി പ്ര​തി​ദി​നം നൂ​റി​ലേ​റെ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ കൊ​ച്ചി-​ഗ​ൾ​ഫ് റൂ​ട്ടി​ൽ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​മു​ള്ള എ​ൺ​പ​തോ​ളം സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഏ​താ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സു​ക​ളും മു​ട​ങ്ങി.

    ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള 19 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​വി​സു​ക​ള്‍ മു​ട​ങ്ങി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി. രാ​വി​ലെ 7.45ന് ​​ഫ്ലൈ നാ​സും 9.45ന് ​സൗ​ദി എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സു​മാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ 6.45ന് ​റി​യാ​ദി​ല്‍നി​ന്ന് 139 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യെ​ത്തി​യ ​ഫ്ലൈ ​നാ​സ് 127 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 8.45നെ​ത്തി​യ സൗ​ദി എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സി​ല്‍ 117 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ 55 യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​യി.

    ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സി​ന്റെ ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ജി​ദ്ദ, റി​യാ​ദ്, കു​വൈ​ത്ത്, റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ, ഷാ​ർ​ജ സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​റു സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ഇ​ന്‍ഡി​ഗോ​യു​ടെ ദു​ബൈ, ജി​ദ്ദ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും എ​യ​ര്‍ അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നാ​ലു സ​ർ​വി​സു​ക​ളും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ, ഷാ​ർ​ജ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും സ്‌​പൈ​സ് ജെ​റ്റി​ന്റെ ദു​ബൈ സ​ർ​വി​സും ഖ​ത്ത​ര്‍ എ​യ​ർ​വേ​യ്സി​ന്റെ ദോ​ഹ സ​ർ​വി​സും ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​റി​ന്റെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​മാ​ണ് മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഹെ​ല്‍പ് ഡെ​സ്ക് ന​മ്പ​ര്‍: 0483 2719491, 2719591.

    മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും 225 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ യു.​എ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ അ​ട​ച്ച​തി​നെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ 225 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. 225 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 125 എ​ണ്ണം മും​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 100 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും റ​ദ്ദാ​ക്കി.

