Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:12 AM IST

    നെഞ്ചിൽ ഗൈഡ്​ വയർ കുടുങ്ങിയ സംഭവം; യുവതിയോട്​ ഡയറക്ടറേറ്റിലെത്താൻ നിർദേശിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ്

    പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി, രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം
    Guide wire stuck in chest incident
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പി​ഴ​വ് കാ​ര​ണം യു​വ​തി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ ഗൈ​ഡ് വ​യ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ യു​വ​തി​യോ​ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ​ത്താ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. ചി​കി​ത്സ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ യു​വ​തി​യോ​ടും ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നോ​ടും പൊ​ലീ​സ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി സു​മ​യ്യ​യാ​ണ് (26) നെ​ഞ്ചി​ൽ ഗൈ​ഡ് വ​യ​റു​മാ​യി ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് യു​വ​തി​യെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ശ്രീ​ചി​ത്ര​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ഇ​തി​നി​ടെ ചി​കി​ത്സ പി​ഴ​വി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്‌​ടേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ചെ​യ്ത ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ഴ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ശ്രീ​ചി​ത്ര​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ് വ​യ​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്യേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് -ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

