    യുവതിയുടെ നെഞ്ചിലെ ഗൈഡ് ​വയർ നീക്കാനായില്ല; പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്താ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്

    ആ​ന്‍ജി​യോ​ഗ്രാം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ്​ ര​ണ്ടു​ ത​വ​ണ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്; കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ​പ്ര​ശ്ന​ം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ
    യുവതിയുടെ നെഞ്ചിലെ ഗൈഡ് ​വയർ നീക്കാനായില്ല; പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്താ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശിനി സു​മ​യ്യ​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഗൈ​ഡ് വ​യ​ർ കീ​ഹോ​ൾ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വ​ഴി നീക്കാ​നു​ള​ള ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യം. ഗൈ​ഡ്​ വ​യ​ർ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ​ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ന്‍ജി​യോ​ഗ്രാം പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ്​ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്താ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​മം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​പ​ൺ​ഹാ​ർ​ട്ട്​ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വ​ഴി മാ​ത്ര​മെ ഇ​നി ശ്ര​മം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. സു​മ​യ്യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ടും.

    ഗൈ​ഡ് വ​യ​റി​ന്റെ ര​ണ്ട​റ്റം ധ​മ​നി​യു​മാ​യി ഒ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​വ‌​ർ​ഷം മു​മ്പ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തൈ​റോ​യ്‌​ഡി​ന്റെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ ഗൈ​ഡ് വ​യ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്.

    ക​ഫ​ക്കെ​ട്ട് വ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ക്‌​സ്‌ റേ ​എ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് നെ​ഞ്ചി​ൽ ട്യൂ​ബ് കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യ ഡോ​ക്‌​ട​ർ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു മാ​റു​ക​യും സംഭവം പിന്നീട് വിവാദമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​നാ​ണ്​ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം.

    TAGS:Surgerykeyhole surgeryangiogram
