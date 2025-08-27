Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജി.എസ്.ടി പരിഷ്‍കാരം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:24 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:24 AM IST

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്‍കാരം: വില കുറയുമെങ്കിൽ നന്ന്​, പക്ഷേ അനുഭവം മറ്റൊന്ന് -മന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ

    text_fields
    bookmark_border
    KN Balagopal
    cancel
    camera_alt

    മന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജി.​എ​സ്.​ടി സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ര​ണ്ടാ​യി കു​റ​ച്ച കേ​ന്ദ്ര പ​രി​ഷ്കാ​രം വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല കു​റ​യു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ ന​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​കു​തി കു​റ​ച്ച ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു . നി​കു​തി കു​റ​ച്ച 25 സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മു​മ്പ്​ സം​സ്ഥാ​ന ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പ്​ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല കു​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 28 ശ​ത​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഫ്രി​ഡ്ജു​ക​ളു​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി 18 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ താ​ഴ്ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും നി​കു​തി​യി​ൽ​ വ​ന്ന കു​റ​വ്​ വി​ല​യി​ൽ കൂ​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ചെ​യ്ത​ത്. പു​തി​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലും സ​മാ​ന സ്ഥി​തി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ്​ ആ​ശ​ങ്ക​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണം

    നി​കു​തി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. പ​രി​ഷ്കാ​രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ന​ഷ്ടം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം വേ​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഡം​ബ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ നി​കു​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ചെ​റി​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​കു​തി കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. നി​കു​തി കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന​ല്ല, ഇ​തു​വ​ഴി ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. പു​തി​യ നി​കു​തി​യി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ ന​ഷ്ടം വ​രു​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ​ക്ക്​ മ​റ്റ്​ പ​ല വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ത്​ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സി​സ്റ്റം ത​ക​രാ​റി​ൽ ത​​ന്നെ

    ജി.​എ​സ്.​ടി​ക്ക്​ മു​മ്പു​ള്ള നി​കു​തി ഘ​ട​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 13-14 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​കു​തി വ​ള​ർ​ച്ച. എ​ന്നാ​ൽ, ജി.​എ​സ്.​ടി​യോ​ടെ ​വ​ള​ർ​ച്ച നി​ല​ച്ചു. നി​കു​തി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ കേ​ന്ദ്രം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ആ​ദ്യ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​​ന്‍റെ ന​ഷ്ടം 21000 കോ​ടി​യാ​ണ്. തൊ​ട്ടു മു​ൻ​വ​ർ​ഷം 17000 കോ​ടി​യും -ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GSTPrice dropkerala GSTFinance NewsKN Balagopal
    News Summary - GST reform: It would be good if prices come down, but the experience is different - Minister
    Similar News
    Next Story
    X