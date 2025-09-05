Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 7:56 AM IST

    ജി.എസ്.ടി പരിഷ്കാരം; ജനത്തിന് ആശ്വാസം, സംസ്ഥാനത്തിന് ആഘാതം

    വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​പ്രി​യ പ​രി​ഷ്‍കാ​ര​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന നി​കു​തി​യി​ള​വ് വി​ല​ക്കു​റ​വി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം ഇ​ടി​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ആ​ഘാ​ത​മാ​കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴു​മാ​സ​മാ​യി ഈ ​നി​ല തു​ട​രു​ക​യു​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് നി​കു​തി പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ശ്വാ​സം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 8000 മു​ത​ൽ 10000 കോ​ടി​യു​ടെ വ​രെ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 22 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​കെ ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ന​ത്തി​ൽ കി​ട്ടി​യ​ത്. പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തോ​ടെ ഇ​തി​ൽ നാ​ല് ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടെ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. ആ​നു​പാ​തി​ക കു​റ​വ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലു​മു​ണ്ടാ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ട​ക്കം പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ജി.​എ​സ്.​ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന നി​കു​തി വ​ള​ർ​ച്ച കു​റ​യും എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ൽ ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ന​ഷ്ടം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പു​തി​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പ്ര​ഹ​രം നേ​രി​ടാ​നും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്രം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ജി.​എ​സ്.​ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ നി​കു​തി വ​ര​വി​ലു​ണ്ടാ​യ 21000 കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് പു​റ​മെ​യാ​ണ് 10000 കോ​ടി​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ കു​റ​വ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ട​മെ​ടു​പ്പ് പ​രി​ധി​യി​ൽ ക​ത്രി​ക വെ​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ന​ട​പ​ടി​മൂ​ലം വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്ക​മാ​ണ് ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കേ​ര​ളം നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ടെ നി​കു​തി കു​റ​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം വി​ല​ക്കു​റ​വാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​തി​ലും ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    നി​കു​തി കു​റ​ച്ച 25 സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി മു​മ്പ് സം​സ്ഥാ​ന ജി.​എ​സ്.​ടി വ​കു​പ്പ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല കു​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നി​കു​തി​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​രു​ന്ന കു​റ​വ് വി​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം. ഫ​ല​ത്തി​ൽ നി​കു​തി​യി​ള​വി​ന്റെ ഫ​ലം കൊ​യ്യു​ന്ന​ത് ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ്.

    TAGS:Kerala GovernmentGSTKerala
