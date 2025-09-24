Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 8:44 AM IST

    ജി.എസ്​.ടി: വി​പ​ണി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൊതുങ്ങും

    ജി.എസ്​.ടി: വി​പ​ണി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൊതുങ്ങും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​കു​തി​യി​ള​വ്​ ​പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി​ല കു​റ​ക്കാ​തെ ലാ​ഭ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രെ​യും നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ജി.​എ​സ്.​ടി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ ചി​റ​ക​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ന്‍റെ വി​പ​ണി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ഉ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​മൊ​തു​ങ്ങും. 2017ലെ ​ജി.​എ​സ്.​ടി ആ​ക്ടി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 171 ലാ​ണ് (ആ​ന്റി-​പ്രോ​ഫി​റ്റി​യ​റി​ങ്)​ നി​കു​തി​യി​ള​വ്​ ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​തെ ലാ​ഭം കൊ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ത്രി​ത​ല സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജി.​എ​സ്.​ടി കൗ​ൺ​സി​ലി​​ന്‍റെ ശി​പാ​ർ​ശ പ്ര​കാ​രം 2025 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ സെ​ക്ഷ​ൻ 171 മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ന്റി-​പ്രോ​ഫി​റ്റി​യ​റി​ങ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (എ.​എ.​എ), ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ആ​ന്‍റി-​പ്രോ​ഫി​റ്റി​യ​റി​ങ്​ (ഡി.​ജി.​എ.​പി), ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ പ​രാ​തി കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് സ്ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന്​ താ​ഴു​വീ​ണു. ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഹോ​ൾ​​സെ​യി​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കും​വി​ധം ​ഇ​തെ​ല്ലാം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ നാ​ല്​ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം പു​തി​യ നി​കു​തി​യി​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല​ക്കു​റ​വ്​ വ​രു​ത്താ​ത്ത​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    ഫ​ല​ത്തി​ൽ നി​ര​ക്കി​ള​വി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക്​ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ജി.​എ​സ്.​ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​സാ​ഹ​ച​ര്യം. നി​കു​തി​യി​ള​വ്​ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വി​ല ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ലും ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​തെ​ല്ലാം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ജി.​എ​സ്.​ടി പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​കു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി 2.0 ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ മ​രു​ന്ന്, ഇ​​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം 50 ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കേ​ന്ദ്ര ജി.​എ​സ്.​ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​നം, അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​തം

    നി​കു​തി നി​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഒ​പ്പം നി​കു​തി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​യു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു സെ​ക്ഷ​ൻ 171. അ​ധി​ക ലാ​ഭം നേ​ടി​യ​താ​യി തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ വി​ല കു​റ​ക്കാ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​ൽ, 18 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ സ​ഹി​തം ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​ന്​ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം, വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ പി​ഴ, ഗു​രു​ത​ര കേ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്റെ ജി.​എ​സ്.​ടി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ സെ​ഷ​ൻ 171ൽ ​വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

