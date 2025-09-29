Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജി.എസ്‍.ടി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:26 PM IST

    ജി.എസ്‍.ടി ഇന്‍റലിജന്‍സ്​: ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവരാനുണ്ട്​ -വി.ഡി. സതീശൻ

    text_fields
    bookmark_border
    VD Satheesan
    cancel
    camera_alt

    വി.ഡി.സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജി.​എ​സ്.​ടി ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നു​ണ്ടെ​ന്നും റൂ​ൾ​സി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​പ്ലൈ​യ്കോ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കുു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ശി​ക​യാ​യി. വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത് ഒ​രു​ല​ക്ഷം കോ​ടി​യാ​ണ്. നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം കൂ​ട്ടാ​ൻ എ​ന്ത് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ള്ള​ത്. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 2000 കോ​ടി രൂ​പ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മുങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ഉടമയെയും മാസ്റ്ററെയും പ്രതിയാക്കി കേസ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 36 നോ​ട്ടി​ക്ക​ല്‍ മൈ​ല്‍ അ​ക​ലെ എം.​എ​സ്‌.​സി എ​ല്‍സ-3 ക​പ്പ​ല്‍ മു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ക​പ്പ​ലു​ട​മ, ഷി​പ്പ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍, ക്രൂ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​തി​ക​ളാ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് ക്രി​മി​ന​ല്‍ കേ​സെ​ടു​ത്ത​താ​യി മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. തീ​ര​ദേ​ശ ഡി.​ഐ.​ജി​യു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. ക​പ്പ​ല്‍ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഈ​ടാ​ക്കി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് അ​ട​ക്കം ന​ല്‍കും. 9531.11 കോ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ കേ​സ് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, 1277.62 കോ​ടി സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ക ക​പ്പ​ല്‍ ക​മ്പ​നി കെ​ട്ടി​വെ​ക്ക​നാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വെ​ന്നും ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു​വി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്ഷ​ണി​ക്ക​ലി​ന് മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കി.

    മു​ക്കു​പ​ണ്ടം പ​ണ​യം വെ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ക്കു​പ​ണ്ടം പ​ണ​യം​വെ​ച്ച്​ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ടം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സി​ന് ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പു പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ക്കാം. അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ 861 കേ​സു​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് കോ​വൂ​ര്‍ കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ സ​ബ്മി​ഷ​ന് മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കി.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ബൈ​പ്പാ​സ്: റീ ​ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഉ​ട​ൻ -മ​ന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ബൈ​പ്പാ​സ് നി​ര്‍മ്മാ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള റീ ​ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി ഉ​ട​നെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍. എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ഉ​ട​ന്‍ ത​യാ​റാ​ക്കും. സ്ഥ​ല​മെ​ടു​പ്പി​ന് 20 കോ​ടി​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി​യും 78.69 കോ​ടി​ക്ക് ധ​നാ​നു​മ​തി​യും ന​ല്‍കി. ഭൂ​മി ഏ​യേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് 26.46 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഡോ.​എ​ന്‍. ജ​യ​രാ​ജി​ന്റെ സ​ബ്മി​ഷ​ന് മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GSTVD Satheesan
    News Summary - GST Intelligence: Shocking information is about to come out says VD Satheesan
    Similar News
    Next Story
    X