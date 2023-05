ജി.എസ്.ടി; വിറ്റുവരവ് അഞ്ച്​ കോടിക്ക്​ മുകളിലെങ്കിൽ ആഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതൽ ഇ-ഇൻവോയ്സിങ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ഞ്ച് കോ​ടി രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ബി​സി​ന​സ് ടു ​ബി​സി​ന​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ങ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി. 2017-18 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ മു​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച്​ കോ​ടി​യോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ വാ​ർ​ഷി​ക വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മു​ത​ൽ ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. ഇ​ത്​ ബാ​ധ​ക​മാ​യ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ നി​കു​തി ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടാ​തെ വ്യാ​പാ​രി ന​ൽ​കു​ന്ന ക്ര​ഡി​റ്റ്/ ഡെ​ബി​റ്റ് നോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ൽ 10 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ങ് നി​ർ​ബ​ന്ധം. ഇ​താ​ണ് അ​ഞ്ച് ​കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി കു​റ​ച്ച​ത്.

ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം ന​ട​ത്തും മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ങ് ന​ട​ത്ത​ണം. ഇ​തി​നാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റി​ന്​ മു​മ്പ്​ ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ https://einvoice1.gst.gov.in ൽ ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ‘യൂ​സ​ർ ക്രെ​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ​സ്’ കൈ​പ്പ​റ്റ​ണം. ഇ-​വേ ബി​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ‘യൂ​സ​ർ ക്രെ​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ​സ്’ ഉ​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​നാ​യി യൂ​സ​ർ ഐ​ഡി​യും പാ​സ്​​വേ​ർ​ഡും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ- ​ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ങ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ലോ​ഗ് ഇ​ൻ ചെ​യ്യാം. ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ങ് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​വി​ന് ഇ​ൻ​പു​ട് ടാ​ക്സ് ക്രെ​ഡി​റ്റി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ജി.​എ​സ്.​ടി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​കു​തി​ര​ഹി​ത​മാ​യ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ങ് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. സെ​സ്​ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, നോ​ൺ ബാ​ങ്കി​ങ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല, ഗു​ഡ്സ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട് സ​ർ​വി​സ്, മ​ൾ​ട്ടി​പ്ലെ​ക്സ് സി​നി​മ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും ഇ-​ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. Show Full Article

News Summary -

GST; E-invoicing from August 1 if the turnover is above five crores