    ശബ്​ദസ​​ന്ദേശം ചോർന്നതിനു പിന്നിൽ സി.പി.എമ്മിലെ ഗ്രൂപ്പിസം

    ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ സ​മ​യ​ത്തെ ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്​ ന​ട​ത്ത​റ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ
    ശബ്​ദസ​​ന്ദേശം ചോർന്നതിനു പിന്നിൽ സി.പി.എമ്മിലെ ഗ്രൂപ്പിസം
    തൃ​ശൂ​ർ: സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​ൻ​കി​ട ഡീ​ല​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്താ​യ​ത്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പി​സം മൂ​ലം. പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ്​ അ​ഞ്ചു​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സ​ന്ദേ​ശം ന​ട​ത്ത​റ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക്​ അ​ഴി​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ​യ​ത്താ​ണ്​ ചോ​ർ​ന്ന​ത്. ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ ശ​ര​ത്​​പ്ര​സാ​ദ്​ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ന്ന്​ കൂ​ടെ​യി​രു​ന്ന സ​ഖാ​ക്ക​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ്​ ശ​ര​ത്​​ച​ന്ദ്ര​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എം മ​ണ്ണു​ത്തി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഴി​മ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പാ​ർ​ട്ടി പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഏ​ഴു​ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്ന​താ​യി കാ​ണി​ച്ച്​ ന​ട​ത്ത​റ ഈ​സ്റ്റ്​ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നി​ബി​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നാ​ണ്​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ന​ട​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ കാ​ർ​ഷി​ക-​കാ​ർ​ഷി​കേ​ത​ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം, കൊ​ഴു​ക്കു​ള്ളി ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം, അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കാ​വ്​ കാ​ർ​ഷി​ക- കാ​ർ​ഷി​കേ​ത​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം, മൂ​ർ​ക്ക​നി​ക്ക​ര സ​ർ​വി​സ്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക്, റ​ബ​ർ ടാ​പ്പി​ങ്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം​കൂ​ടി​യാ​യ നി​ബി​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ച​ത്.

    സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്​ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​മു​മ്പ്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ നി​ബി​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ ത​രം​താ​ഴ്ത്തി​യ​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശ​വും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി.

    ശ​ര​ത്​​പ്ര​സാ​ദി​ന്‍റെ ശ​ബ്​​ദ സ​​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന എ.​സി. മൊ​യ്തീ​ൻ, എം.​കെ. ക​ണ്ണ​ൻ, അ​നൂ​പ്​ കാ​ട എ​ന്നി​വ​ർ ക​രു​വ​ന്നൂ​ർ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. 2023ൽ ​സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​ടെ പ​രാ​തി അ​ട​ക്കം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ എ​ൻ.​വി. വൈ​ശാ​ഖ​നെ നീ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന ശ​ര​ത്​ ​പ്ര​സാ​ദി​നെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    നിബിൻ ശ്രീനിവാസനെ സി.പി.എം പുറത്താക്കി

    ന​ട​ത്ത​റ: ന​ട​ത്ത​റ മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം നി​ബി​ന്‍ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ സി.​പി.​എം ന​ട​ത്ത​റ ഈ​സ്റ്റ് ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി പാ​ര്‍ട്ടി അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി. ന​ട​പ​ടി മ​ണ്ണു​ത്തി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. കു​റ​ച്ച് നാ​ളു​ക​ളാ​യി പാ​ര്‍ട്ടി നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ വി​മ​ര്‍ശ​ന​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നി​ബി​ന്‍ മു​മ്പ് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും സി.​പി.​എം ഭാ​ര​വാ​ഹി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​ട​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് മെം​ബ​ര്‍ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ര​ത് പ്ര​സാ​ദി​ന്റേ​താ​യി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ഓ​ഡി​യോ​യി​ൽ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത് ത​ന്റെ ശ​ബ്ദം​ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് നി​ബി​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ഡി​യോ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത് താ​ന​ല്ല. എ​ങ്ങ​നെ പു​റ​ത്തു​പോ​യെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല. ശ​ര​ത് അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്താ​ണ്. ത​ന്നോ​ടാ​ണ് ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ഫോ​ണി​ലാ​ണോ റെ​ക്കോ​ഡാ​ണോ എ​ന്ന് ഓ​ർ​മ​യി​ല്ല. ശ​ര​ത് ആ​ണ് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. താ​ൻ കേ​ൾ​വി​ക്കാ​ര​ൻ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും നി​ബി​ൻ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശരത്തിൽനിന്ന്​ പാർട്ടി വിശദീകരണം തേടും -കെ.വി. അബ്​ദുൾ ഖാദർ

    തൃ​ശൂ​ർ: വി​വാ​ദ ഓ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ര​ത്​​പ്ര​സാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടു​മെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. അ​ബ്​​ദു​ൾ ഖാ​ദ​ർ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ മു​മ്പു​ള്ള ഓ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ല്ലാം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്​ ഓ​ഡി​യോ.

    ശ​ര​ത്​ തെ​റ്റാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​നു​ചി​ത പ​രാ​മ​ർ​ശ​മാ​ണ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഏ​തു​ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൾ ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഓ​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ​സ്തു​ത​യു​മി​ല്ല. സു​താ​ര്യ​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​നു​ചി​ത​മാ​ണെ​ന്നും കെ.​വി. അ​ബ്​​ദു​ൾ ഖാ​ദ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

