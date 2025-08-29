Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുലിനെ മണ്ഡലത്തിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 12:22 PM IST

    രാഹുലിനെ മണ്ഡലത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നീക്കം; ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് എ ഗ്രൂപ് യോഗം ചേർന്നെന്ന്, 'കല്യാണത്തിന് വന്നതാണ്', യോഗം ചേർന്നില്ലെന്ന് ഷാഫി

    രാഹുലിനെ മണ്ഡലത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നീക്കം; ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് എ ഗ്രൂപ് യോഗം ചേർന്നെന്ന്, കല്യാണത്തിന് വന്നതാണ്, യോഗം ചേർന്നില്ലെന്ന് ഷാഫി
    പാലക്കാട്: ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് എ ഗ്രൂപ് യോഗം ചേർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു യോഗം.

    ലൈംഗികാരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയെ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യോഗമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. പാർട്ടിക്ക് നേരിട്ട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നിരിക്കെ, വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ക്ലബുകളുടെയും അസോസിയേഷനുകളുടെയും പരിപാടികളിൽ രാഹുലിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് എ ​ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീക്കം.

    പത്തനംതിട്ട അടൂരിലെ വീട്ടിലാണ് രാഹുല്‍ ഉള്ളത്. മാത്തൂരിലെയും പിരായിരിയിലും പാലക്കാട് നഗരത്തിലെയും പരിപാടികളിലാകും രാഹുല്‍ പങ്കെടുക്കുക. ഓണത്തിനുശേഷം രാഹുലിനെ പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം. അതിനിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ടായാല്‍ അതിനെ അനുകൂലമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ആലോചനയുണ്ട്. ഒരുപാടുകാലം മണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കുന്നത് ദോഷകരമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

    എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഷാഫിയോ മറ്റു നേതാക്കളോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് യോഗം ചേർന്നില്ലെന്നും ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതാണ് എന്നായിരുന്നു ഷാഫിയും മറുപടി. അതേസമയം, ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് നീക്കം.

    ഷാഫിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ്​ കാലിടറി സി.പി.എം

    കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ട്​ ഇ​റ​ക്കി ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നോ​ട്​ ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചും അ​ടി​തെ​റ്റി. രാ​ഹു​ലി​നൊ​പ്പം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​യും ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ സം​ഘ​ട​നാ​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​രാ​യ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും​ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ച്​ പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ഴു​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ഒ​രു​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഷാ​ഫി​യെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഷാ​ഫി​​യെ​യും ചേ​ർ​ത്താ​യി​രു​ന്നു സൈ​ബ​ർ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എം പ്ര​ചാ​ര​ണം. പ്ര​ശ്നം പു​ക​ഞ്ഞു​നി​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​യ ഷാ​ഫി പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ല​യൂ​രാ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​യി.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ ത​ട​യ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എം.​പി​യു​ടെ കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ്​ അ​സ​ഭ്യ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്തി​ട്ടും പൊ​ലീ​സ്​ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി ഷാ​ഫി​ത​ന്നെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ്​ ജി​ല്ല യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി. വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും​വി​ധം പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യും ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. പ്ര​ശ്നം കൈ​വി​ട്ടെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ൾ പി​ന്നീ​ട്​ ഷാ​ഫി​യെ ത​ട​യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഷാ​ഫി​യെ വ​ഴി​ത​ട​ഞ്ഞ​ത്​ വി​ന​യാ​യെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ്​ സി.​പി​എം. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

