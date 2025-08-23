Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 23 Aug 2025 7:32 AM IST
    date_range 23 Aug 2025 7:32 AM IST

    ഗ്രിഡ്​ ലോഡ്​ ക്രമീകരണം വരു​മോ?; സൗരോർജ ഉൽപാദനമേഖലയിൽ പുതിയ ആശങ്ക

    Solar Power Plant
    സോളാർ പ്ലാന്‍റ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​ന​രു​യോ​ഗ ഉൗ​ർ​ജ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കി​ടെ സോ​ളാ​ർ, കാ​റ്റാ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​ക​ൽ സ​മ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ ​വൈ​ദ്യു​തി​യെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​രു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​രു​ന്നു. സോ​ളാ​ർ, കാ​റ്റാ​ടി നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു് വ​ലി​യ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളേ​ാ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ പ്ര​സ​ര​ണ-​വി​ത​ര​ണ​ ശൃം​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    ഗ്രി​ഡി​ലെ ലോ​ഡ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ​അ​തി​ന്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഈ ​വൈ​ദ്യു​തി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ ഗ്രി​ഡ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​വു​ന്നു​​വെ​ന്നാ​ണ്​ ഉൗ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ​

    സോ​ളാ​ർ, കാ​റ്റാ​ടി നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​രോ ദി​വ​സ​വും ഗ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ അ​ള​വി​ൽ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ൽ വ​രു​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ശ്​​ന​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. കാ​റ്റും വെ​യി​ലു​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഈ ​സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​ലി​യ ​തോ​തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തും. ഇ​ത്​ ​മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച്​ അ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ല. സോ​ളാ​ർ, കാ​റ്റാ​ടി എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യാ​ൽ മ​റ്റ്​ സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്​ വ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ​​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 500 കോ​ടി​യു​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. സൗ​രോ​ർ​ജം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ലെ​ന്നും ഗ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കു​റ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഭാ​വി​യി​ൽ വ​രാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി നി​ല​പാ​ട്​ ശ​രി​വ​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ഗ്രി​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ലോ​ഡ്​ ഡെ​സ്​​പാ​ച്ച്​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ്ര​സ​ര​ണ-​വി​ത​ര​ണ ലൈ​നു​ക​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ബാ​റ്റ​റി സം​ഭ​ര​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ സോ​ളാ​ർ, കാ​റ്റാ​ടി വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ലി​യ​​തോ​തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ​ഇ​വ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​​​ൾ ഏ​റെ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ക​ട്ടെ ബാ​റ്റ​റി ഊ​ർ​ജ സം​ഭ​ര​ണ​ സം​വി​ധാ​നം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ​പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​മാ​ണ്.

