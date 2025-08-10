Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 10 Aug 2025 4:47 PM IST
Updated Ondate_range 10 Aug 2025 4:47 PM IST
14കാരന് നിര്ബന്ധിച്ച് ലഹരി നല്കിയെന്ന പരാതിയില് അമ്മൂമ്മയുടെ ആണ് സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്text_fields
bookmark_border
News Summary - Grandmother's male friend arrested for allegedly forcibly drugging 14-year-old
കൊച്ചി: 14കാരന് നിര്ബന്ധിച്ച് ലഹരി നല്കിയെന്ന പരാതിയില് അമ്മൂമ്മയുടെ ആണ് സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പ്രവീണ് അലക്സാണ്ടര് ആണ് അറസ്റ്റില് ആയത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലഹരി നല്കുന്ന കാര്യം കുട്ടി സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിവരം വീട്ടുകാര് അറിയുന്നത്. വീട്ടില് അറിയിക്കരുതെന്ന് കുട്ടിയെ പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ കുടുംബം പരാതി നല്കിയെങ്കിലും പ്രതി ഒളിവിലായിരുന്നു.
കൊച്ചി നോര്ത്ത് പൊലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. അഭിഭാഷകനെ കാണാനെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രവീണിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിസംബറിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story