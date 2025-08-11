Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:43 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:43 PM IST

    മൊ​ഴി​മാ​റ്റി 14 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ; അമ്മൂമ്മയുടെ ആൺസുഹൃത്തിനെ വിട്ടയച്ചു, മ​ദ്യ​വും ക​ഞ്ചാ​വും ന​ൽ​കി​യിട്ടില്ലെന്ന്
    കൊ​ച്ചി: അ​മ്മൂ​മ്മ​യു​ടെ ആ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്ത് ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ദ്യ​വും ക​ഞ്ചാ​വും ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൊ​ഴി​മാ​റ്റി 14 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ. നേ​ര​ത്തേ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ മൊ​ഴി.

    ഇ​തോ​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന അ​മ്മൂ​മ്മ​യു​ടെ ആ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്ത് വ​ടു​ത​ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു​വ​ന്നി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ബി​ൻ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​റെ പൊ​ലീ​സ് വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കു​ട്ടി മൊ​ഴി​മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. മൊ​ഴി മാ​റ്റാ​നി​ട​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം, നേ​ര​ത്തേ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു മൊ​ഴി ന​ല്‍കി​യ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​കും തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍.

