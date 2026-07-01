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    Kerala
    Posted On
    date_range 1 July 2026 3:01 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 3:01 PM IST

    മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ് അട്ടിമറി ഗൂഢാലോചനയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണം -പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി

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    Muttil Tree Felling Case
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    കൽപറ്റ: കേരളം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മരം കുംഭകോണങ്ങളിലൊന്നായ മുട്ടിൽ മരം കൊള്ളക്കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ. സർക്കാർ പ്ലീഡർ പലയാവർത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സൗത്ത് വയനാട് ഡി.എഫ്.ഒ ഫയലുകൾ നൽകാതിരുന്നതും വനം വകപ്പിന്റെ കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടി ഹൈകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതും സർക്കാരും പ്രതികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ പരിണിതഫലമാണെന്നും ഇവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

    മുട്ടിൽ മരം മുറിയിലെ മരങ്ങൾ വനം വകുപ്പിന്റേതല്ലെന്ന വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ വിചിത്രവാദം ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സർക്കാറിന്റെ മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമാനുസുത ഉത്തരവാദിത്തം വനം വകപ്പിനുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിക്ക് അറിയാത്തതല്ല. മന്ത്രി ബഹുജനങ്ങളെ ബോധപൂർവം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്.

    രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ദീർഘമായ നിയമപരമ്പര നിലനിന്നിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന "Royal Trees Act" മുഖേന രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷവും ഈ സംരക്ഷണ നയം വിവിധ നിയമങ്ങളിലൂടെ തുടർന്നു.

    കേരള വനനിയമം നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സർക്കാർ കൂടുതൽ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി The Kerala Preservation of Trees Act, 1986 നടപ്പിലാക്കി. കൂടാതെ പട്ടയഭൂമിയിലെ രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി The Kerala Land Assignment Act, 1960 ഉം അതിനുകീഴിലുള്ള Kerala Land Assignment Rules, 1964 ഉം വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതുവഴി ഈട്ടി, തേക്ക്, ചന്ദനം, എബനി തുടങ്ങിയ വിലമതിക്കാനാവാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് മരങ്ങളായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

    തുടർന്ന്, പട്ടയഭൂമിയിലെ രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി Kerala Forest (Prohibition of Felling of Trees Standing on Land Temporarily or Permanently Assigned) Rules, 1995 പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങളിലെ റൂൾ 3 പ്രകാരം പ്രസ്തുത രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ (Absolute) സ്വത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

    അതിനാൽ, പട്ടയഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം രാജകീയ വൃക്ഷങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി മുറിക്കുന്നത് കേരള വനനിയമപ്രകാരം കുറ്റകരവും ശിക്ഷാർഹവുമാണ്. ഇപ്രകാരം മുറിക്കുന്ന മരങ്ങൾ കേരള വനനിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 52 പ്രകാരം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും സെക്ഷൻ 61A പ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, ഇത്തരം വിലമതിക്കാനാവാത്ത വനവിഭവങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി മുറിച്ച് കടത്തുന്നത് ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമായതിനാൽ ഈ നിയമത്തിലെ ലംഘനത്തിനും വനംവകുപ്പു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

    1960-ലെ കേരള ഭൂമി പതിച്ചുനൽകൽ നിയമവും (Kerala Land Assignment Act) 1964-ലെ കേരള ഭൂമി പതിച്ചുനൽകൽ ചട്ടങ്ങളും (Kerala Land Assignment Rules) പ്രകാരം ഭൂമിയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതിച്ചുനൽകിയ സർക്കാർ ഭൂമികളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംരക്ഷിത അഥവാ "രാജകീയ" വൃക്ഷങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ സ്വത്തായി തന്നെ തുടരുന്നു. പരിസ്ഥിതിപ്രാധാന്യമുള്ള വൃക്ഷവർഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രകൃതി പൈതൃകം നിലനിർത്തുന്നതിനുമായാണ് ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ സംരക്ഷിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സംരക്ഷിത വൃക്ഷങ്ങൾ കേരളത്തിലുടനീളം പതിച്ചുനൽകിയ ഭൂമികളിൽ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്.

    കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷിത വൃക്ഷമുറി കേസുകളിലൊന്നായ മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ ഈ സുപ്രധാന കേസിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷനെ ദുർബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2021ൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പുറപ്പെടുവിച്ച വിവാദ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ സംരക്ഷിത വൃക്ഷങ്ങൾ വ്യാപകമായി മുറിച്ചുമാറ്റിയത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മേധാവി ഹൈകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം പ്രകാരം, 2,520 തേക്ക് മരങ്ങളും 176 ഈട്ടി മരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2,696 സംരക്ഷിത വൃക്ഷങ്ങൾ അനധികൃതമായി മുറിച്ചുമാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനവകുപ്പ് 570 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ അനധികൃത മരംമുറി മൂലം 1,612.121 ഘനമീറ്റർ തേക്കും 327.584 ഘനമീറ്റർ ഈട്ടിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിനിടെ 348.499 ഘനമീറ്റർ തേക്കും 280.149 ഘനമീറ്റർ ഈട്ടിയും മാത്രമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, 570 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും ഇതുവരെ ഒന്നിലും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കാണാതായ മരത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതുമാണ്.

    മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിലെ കേസുകൾ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായതാണ്. വയനാട് ജില്ലയിലെ മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ സംരക്ഷിത ഈട്ടി മരങ്ങൾ വ്യാപകമായി മുറിച്ചുമാറ്റിയെന്നതാണ് കേസ്. അന്വേഷണപ്രകാരം, അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 120 സംരക്ഷിത ഈട്ടി മരങ്ങൾ അനധികൃതമായി മുറിച്ചുമാറ്റിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം 10 കോടി വിലമതിക്കുന്ന തടി വനംവകുപ്പ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പ്രതികൾക്കെതിരെ 51 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിടിച്ചെടുത്ത തടി അനധികൃതമായി മുറിച്ച സർക്കാർ സ്വത്താണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന്, 1961-ലെ കേരള വനനിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 61A പ്രകാരം സൗത്ത് വയനാട് ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ തടി കണ്ടുകെട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതികൾ കൽപ്പറ്റ ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പീൽ തള്ളിയ കോടതി പിടിച്ചെടുത്ത തടി ലേലം ചെയ്യാൻ വനവകുപ്പിന് അനുമതി നൽകി. ഇതിനോടൊപ്പം സർക്കാർ സ്വത്ത് മോഷ്ടിച്ചതിനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും പൊലീസ് പ്രത്യേക ക്രിമിനൽ കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

    2026 ജൂൺ 22-ന് ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ പുറപ്പെടുവിച്ച കണ്ടുകെട്ടൽ ഉത്തരവിന് കേരള ഹൈകോടതി ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു. ഈ ഉത്തരവ് പൊലീസിന്റെ അനുബന്ധ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും നിർണായകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. പൊലീസ് കേസുകൾ പ്രധാനമായും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തടി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ പിടിച്ചെടുത്ത തടി സർക്കാർ സ്വത്താണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വനവകുപ്പിന്റെ കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടികൾ നിർണായക തെളിവായിരുന്നു. ഈ നടപടികൾ ദുർബലമാകുന്ന സാഹചര്യം മോഷണക്കേസുകളിലും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ കേസുകളിലും പ്രതിഭാഗത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് നിയമനിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

    ഇതിനിടെ, ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകളും രേഖകളും സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വനംവകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലതാമസമാണ് പ്രതികൾക്ക് ഇടക്കാല ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്.

    ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷിത വൃക്ഷമുറി കേസുകളിലെ അന്വേഷണവും പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളും സമഗ്രമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുട്ടിൽ മരം മുറി കേസിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള അന്വേഷണം ദുർബലമാകുകയും, കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നിൽ കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തീർച്ചയാണെന്ന് സമിതി പ്രസിഡന്റ് എൻ. ബാദുഷ, സെക്രട്ടറി തോമസ് അമ്പലവയൽ, ട്രഷറർ ബാബു മൈലമ്പാടി, രാമകൃഷ്ണൻ തച്ചമ്പത്ത് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

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    TAGS:ForestForest DepartmentMuttil Tree Felling CaseWayanad
    News Summary - Govt should withdraw from conspiracy to sabotage Muttatil tree felling case - Nature Protection Committee
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