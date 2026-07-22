മലബാർ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി: 20 താൽക്കാലിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ

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Posted Ondate_range 22 July 2026 6:57 PM IST
Updated Ondate_range 22 July 2026 6:59 PM IST
മലബാർ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി: 20 താൽക്കാലിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിച്ച് സർക്കാർtext_fields
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News Summary - Govt approves 120 Plus-One batches
തിരുവനന്തപുരം: മലബാർ മേഖലയിലെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 120 താൽക്കാലിക അധിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് സർക്കാർ വാർത്താകുറിപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞു.
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 60-ഉം പാലക്കാട് 30-ഉം കോഴിക്കോട് 20-ഉം കാസർകോട് 10-ഉം വീതം ബാച്ചുകളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബാച്ചിൽ 60 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം. ഇതുവഴി നാല് ജില്ലകളിലായി ആകെ 7,200 വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടി പുതുതായി പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
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