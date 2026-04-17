    Posted On
    date_range 17 April 2026 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 8:20 AM IST

    നിതിൻ രാജി​ന്‍റെ മരണത്തിൽ ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ; കോ​േള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി ഡെ​ന്റ​ൽ കോ​ള​ജ് ബി.​ഡി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി നി​തി​ന്‍ രാ​ജി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍. മ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ആ​രോ​ഗ്യ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ മോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര അ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നി​തി​ൻ രാ​ജി​ന്‍റെ വീ​ട്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ലോ​ക്​​ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി ഗ​വ​ർ​ണ​റെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, നി​തി​ന്‍ രാ​ജി​ന്‍റെ പു​തി​യ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ ത​നി​ക്ക് ന​ല്ല പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ‍ഡോ​ക്ട​റാ​യി​ട്ടേ താ​ന്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങൂ എ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    നിതിൻ വീണിടത്ത്​ രക്​തമുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാലിന്​ മാത്രമാണ്​ പരിക്ക്​ -സഹോദരി

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്​: അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി ഡെ​ന്‍റ​ൽ കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നി​തി​ന്‍ രാ​ജി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ കോ​ള​ജ്​ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ലി​നെ​തി​രെ നി​തി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​രി രാ​ഖി. പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ക​ള്ള​മെ​ന്നും സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ലി​ന്‍റെ മു​റി​യി​ല്‍ എ​ന്ത് ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​റി​യ​ണ​ണ​മെ​ന്നും രാ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ നി​തി​ന്‍റെ ഫോ​ണ്‍ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ചു. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​ല്ല. നി​തി​ന്‍ വീ​ണി​ട​ത്ത് ര​ക്തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    കാ​ലി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​രി​ക്ക്. ഇ​ത്ര​യും ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​ക്കാ​ത്ത​തി​ല്‍ ദു​രൂ​ഹ​ത​യെ​ന്നും രാ​ഖി ആ​രോ​പി​ച്ചു. മ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി പി​താ​വും ആ​രോ​പി​ച്ചു. കു​റ്റ​ക്കാ​രെ ഉ​ട​ൻ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത്​ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS: Deaths, Kerala
    News Summary - Governor's intervention in Nitin Raji's death; Strict action ordered against college authorities
