വീണ്ടും മാധ്യമ വിലക്ക്; മീഡിയവൺ, കൈരളി ചാനലുകളെ പുറത്താക്കി ഗവർണർ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: മീഡിയവൺ, കൈരളി ചാനലുകളോട് സംസാരിക്കില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. കേഡർ മാധ്യമങ്ങളാട് സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോകുംവഴി കൊച്ചിയിൽ വിളിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഗവർണറുടെ മാധ്യമവിലക്ക്. കൈരളിയെയും മീഡിയ വൺ ചാനലിനെയും വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാർത്തസമ്മേളനത്തിനിടെ മീഡിയവൺ, കൈരളി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോയെന്ന് ഗവർണർ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരോട് വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ പറയുകയായിരുന്നു. മീഡിയവണും കൈരളിയും തനിക്കെതിരെ കാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു നടപടി. അതേസമയം, ഗവർണറുടെ വാർത്തസമ്മേളനത്തിന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടാണ് പങ്കെടുത്തതെന്ന് മീഡിയവൺ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്‍റെ ഇ-മെയിൽ സന്ദേശം ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടു. Show Full Article

Governor will not talk to Media One, Kairali channels; Media ban again